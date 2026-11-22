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جموں و کشمیر فٹبال ایسوسی ایشن انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیاں، کلبوں کا شدید اظہارِ تشویش
وزیرِ اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر سے فوری مداخلت کرتے ہوئے مسترد شدہ کاغذاتِ نامزدگی کی ازسرِنو جانچ کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔
Published : November 22, 2026 at 8:26 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے مختلف فٹبال کلبوں کے نمائندوں نے اننت ناگ میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں جموں و کشمیر فٹبال ایسوسی ایشن (جے کے ایف اے) کے حالیہ انتخابی عمل اور کاغذاتِ نامزدگی کی جانچ پڑتال میں مبینہ بے ضابطگیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افتخار لون اور نصیب الغنی نے کہا کہ کئی برسوں کے طویل وقفے کے بعد جموں و کشمیر میں فٹبال ایسوسی ایشن کے انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں، جسے کھیل اور فٹبال سے وابستہ حلقوں کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
ان کے مطابق انتخابات کے اعلان کے بعد مختلف اراکین اور نمائندوں نے جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے مقررہ طریقہ کار کے تحت اپنے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائے تھے۔ تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ بدقسمتی سے جانچ پڑتال کے دوران متعدد نمائندوں کے کاغذاتِ نامزدگی مبینہ طور پر بلاجواز مسترد کر دیے گئے، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت اور غیر جانبداری پر کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فٹبال ایسوسی ایشن کے انتخابات ایک اہم جمہوری عمل ہیں، جن میں تمام اہل اراکین اور نمائندوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں۔ کسی بھی امیدوار کے کاغذاتِ نامزدگی مسترد کرنے کے لیے واضح وجوہات اور مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی ہے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور انتخابی عمل پر تمام فریقین کا اعتماد برقرار رہے۔ افتخار لون اور نصیب الغنی نے اس معاملے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فٹبال سے وابستہ مختلف کلبوں اور نمائندوں نے نامزدگیوں کی مبینہ غیر منصفانہ منسوخی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور متعلقہ حکام سے اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنر اور سیکریٹری محکمہ کھیل و امورِ نوجوانان سے پُرزور اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور مسترد کیے گئے کاغذاتِ نامزدگی کی ازسرِنو اور غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ تمام امیدواروں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے منصفانہ مواقع فراہم کیے جائیں اور اگر کسی امیدوار کے کاغذاتِ نامزدگی میں کوئی کمی پائی گئی ہو تو اس کی وجوہات واضح طور پر سامنے لائی جائیں۔
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پریس کانفرنس کے شرکا نے امید ظاہر کی کہ اعلیٰ حکام اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تمام متعلقہ فریقین کے تحفظات دور کریں گے، تاکہ جموں و کشمیر فٹبال ایسوسی ایشن کے انتخابات شفاف، منصفانہ اور خوشگوار ماحول میں منعقد ہو سکیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ فٹبال کے فروغ، نوجوان کھلاڑیوں کے بہتر مستقبل اور کھیلوں کے اداروں میں اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ انتخابی عمل میں شفافیت، انصاف اور جمہوری اصولوں کو ہر صورت مقدم رکھا جائے۔