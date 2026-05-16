ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریبیز متاثرہ گوشت کا واقعہ: کھانا پکانے کے بعد وائرس ختم ہو جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بی ایم او پامپور
احتیاطی اقدام کے طور پر علاقے میں ہنگامی ویکسینیشن مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ صورت حال کو قابو میں رکھا جا سکے۔
Published : May 16, 2026 at 7:16 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پریگام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اُس وقت خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوگئی جب مبینہ طور پر ریبیز سے متاثرہ جانور کے گوشت کی فروخت کی خبریں منظرِ عام پر آئیں۔ اطلاعات سامنے آتے ہی وہ افراد جنہوں نے مبینہ طور پر یہ گوشت استعمال کیا تھا، طبی معائنے اور علاج کے لیے قریبی صحت مراکز کا رخ کرنے لگے جس کے باعث علاقے میں افراتفری جیسی صورت حال پیدا ہوگئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ صحت نے احتیاطی اقدام کے طور پر فوری طور پر علاقے میں ہنگامی ویکسینیشن مہم شروع کی تاکہ زمینی صورت حال کو قابو میں رکھا جا سکے۔
میڈیا نمائندوں کی ایک ٹیم نے موقعے پر پہنچ کر زمینی حقائق جاننے کے لیے پریگام اور ملحقہ علاقوں کے مقامی لوگوں سے بات چیت کی۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ علاقے میں اس نوعیت کا یہ پہلا مبینہ واقعہ ہے کیونکہ متعلقہ شخص گزشتہ کئی برسوں سے ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار انجام دے رہا ہے۔
علاقے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ معاملے کی ہر زاویے سے مکمل تحقیقات کی جائیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آیا واقعہ حقیقت پر مبنی ہے یا کسی نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی ہے۔
متعلقہ خبر: پلوامہ میں مبینہ طور پر ریبیز سے متاثرہ جانور کے گوشت کی فروخت پر تشویش، ہنگامی ویکسینیشن مہم شروع
بلاک میڈیکل آفیسر پانپور ڈاکٹر یوسف الماجد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت صورت حال سے نمٹنے کے لیے تمام معیاری طریقۂ کار پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھبرائیں نہیں اور صرف وہی افراد ویکسین لگوائیں جن کا گوشت کے ساتھ براہِ راست رابطہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ نے واقعہ کے فوراً بعد احتیاطی ویکسینیشن مہم شروع کر دی تھی۔
چیف انیمل ہسبنڈری آفیسر پلوامہ ڈاکٹر محمد امین نے کہا کہ مبینہ واقعہ کی مکمل تحقیقات جاری ہیں تاکہ حقیقت سامنے لائی جا سکے، اور عوام کو غیر ضروری خوف سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اس دوران اسٹیشن ہاؤس آفیسر پلوامہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور واقعہ کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ اصل حقائق تک پہنچا جا سکے۔
مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں کتوں کے کاٹنے کے کیسز 2 لاکھ سے تجاوز کر گئے، بڑھتی ہوئی لعنت کو کیسے روکا جائے؟