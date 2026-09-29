ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رام بن میں کانگریس کا احتجاج، چیف الیکشن کمشنر سے احتساب کا مطالبہ
کانگریس کارکنوں نے الزام عائد کیا کہ ووٹر فہرستوں سے متعلق فیصلوں اورایس آئی آر کے عمل میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔
Published : September 29, 2026 at 7:34 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں کانگریس کارکنوں نے پیر کے روز چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے استعفے اور مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر جو ابدہی کا مطالبہ کیا۔
مظاہرے کی قیادت سابق ڈی ڈی سی رکن اور کانگریس کے ریاستی سیکریٹری امتیاز احمد کھانڈے اور ضلع صدر رامبن محمد اسحاق نائیک نے کی۔ اس دوران پارٹی کارکنوں نے سی ای سی کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔
کانگریس کارکنوں نے الزام عائد کیا کہ ووٹر فہرستوں سے متعلق فیصلوں اور اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ یہ احتجاج ایسے وقت میں ہوا ہے، جب دو الیکشن کمشنروں، سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی، کی جانب سے انتخابی فہرستوں، ووٹروں کے ناموں کے اندراج و اخراج اور دیگر معاملات سے متعلق اعتراضات کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔
احتجاج کے دوران کارکنوں نے رامبن قصبے میں مارچ کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا، جس کے بعد مارچ کی کوشش ناکام ہوگئی۔
مظاہرین نے سی ای سی گیانیش کمار پر مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر ووٹ چوری کرنے کے الزامات عائد کیے۔ تاہم یہ الزامات کانگریس کارکنوں کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے دوسری جانب کہا ہے کہ کمیشن کے اندر مختلف آرا ادارہ جاتی غور و خوض کا حصہ ہیں اور حالیہ اہم فیصلے مکمل کمیشن کی منظوری سے لیے گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ کانگریس انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے گی اور ذمہ داری طے ہونے تک خاموش نہیں بیٹھے گی۔