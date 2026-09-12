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پولیس تحویل میں مبینہ موت کا معاملہ: معطلی محض دکھاوا، پولیس اہلکاروں پر بی این ایس کی دفعہ 102 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، راجت رمیت کا مطالبہ
بھیم آرمی اورآزاد سماج پارٹی کی اعلیٰ قیادت نےاس معاملے میں براہِ راست مداخلت کرتے ہوئےپولیس کارروائی کو محض 'آنکھوں کا دھوکہ' قرار دیا ہے
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 8:27 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): ضلع جموں کے سب ڈویژن آر ایس پورہ کے بارڈر پولیس پوسٹ (بی پی پی) چکروئی میں 32 سالہ دلت نوجوان اتم چند کی مبینہ تحویلی موت کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے اس دردناک واقعہ کے بعد سے آر ایس پورہ اور چکروئی چوک میں زبردست عوامی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں مظاہرین نے دھرنا دے کر انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔
اس دوران بھیم آرمی اور آزاد سماج پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اس معاملے میں براہِ راست مداخلت کرتے ہوئے پولیس کارروائی کو محض 'آنکھوں کا دھوکہ' قرار دیا ہے بھیم آرمی اور آزاد سماج پارٹی کے قومی صدر و رکن پارلیمنٹ چندرشیکھر آزاد نے احتجاجی جگہ پر موجود رہنماؤں اور متاثرہ خاندان سے ٹیلیفون پر بات کی انہوں نے افسوسناک واقعہ پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کی جماعت مظلوم خاندان کو انصاف دلانے کے لیے ملک گیر سطح پر آواز اٹھائے گی اور دلت برادری اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
اسی تناظر میں بھیم آرمی و آزاد سماج پارٹی (جموں و کشمیر) کے صدر راجت رمیت اور جنرل سکریٹری دانش کنڈل نے ائ ٹی وی بھارت سے خصوصی انٹرویو میں تنظیم کا موقف بتایا انہوں نے 32 سالہ دلت نوجوان اتم چند کی پولیس تحویل میں تشدد کے باعث جان گئی ہے۔ ہمارے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ ایڈووکیٹ چندرشیکھر آزاد جی کی ہدایت پر ہم نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی ہے اور انہیں ہر ممکن قانونی و سیاسی حمایت کا یقین دلایا ہے۔
قانون کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں قانونی نوٹس دیا جاتا ہے۔ یہاں اتم چند کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، اس کے باوجود پولیس نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر اسے گھسیٹا۔ انتظامیہ نے دو پولیس والوں کو معطل کر کے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تھانے کے اندر کسی دلت کو تشدد کا نشانہ بنا کر مار دینے کا بدلہ صرف ایک معطلی کا آرڈر ہے؟ کیا دلت کی زندگی اتنی ارزاں ہے؟
ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ ملوث تمام پولیس اہلکاروں پر بھارتیہ نیاۓ سنہیتا (بی این ایس) کی دفعہ 102 (قتل) اور ایس سی/ایس ٹی اتیاچار نوارن ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ تحریک پورے ملک میں پھیلے گی۔"یہ محض لاپرواہی کا معاملہ نہیں بلکہ سیدھا تحویلی تشدد اور قتل ہے۔ اتم چند کو معمولی تنازع کے بعد پولیس لے گئی، اسے بے رحمی سے پیٹا گیا اور باہر کھڑے اس کے بوڑھے والدین کو اندر ملنے تک نہیں دیا گیا۔ وہ شخص پولیس چوکی میں زندہ داخل ہوا اور وہاں سے اس کی لاش نکل کر آئی اہلکاروں کی معطلی صرف عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کی گئی ہے۔
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ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کیس کی شفاف تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم تشکیل دی جائے، پوسٹ مارٹم کی مکمل ویڈیو گرافی ہو، اور متاثرہ خاندان کو مناسب مالی معاوضہ کے ساتھ سرکاری ملازمت فراہم کی جائے۔