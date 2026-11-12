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نگروٹہ میں گجر نوجوان پر مبینہ گئو رکشکوں کا حملہ، سرکاری اجازت نامے کے باوجود کیا گیا تشدد، حالت تشویشناک
نگروٹہ میں مبینہ گئو رکشکوں نے ڈیری فارم کے لیے گائیں لے جانے والے گجر نوجوان کی گاڑی کو ٹکر مار کر الٹ دی۔
Published : November 12, 2026 at 5:24 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں کے مضافاتی علاقے نگروٹہ میں ڈپٹی کمشنر کے باقاعدہ اجازت نامے (پرمٹ) کے تحت دودھ دینے والے مویشی منتقل کرنے والے ایک قبائلی گجر نوجوان پر مبینہ طور پر شرپسندوں (گئو رکشکوں) نے جان لیوا حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔
زخمی نوجوان کی شناخت سردار علی کے طور پر ہوئی ہے، جسے شدید چوٹوں اور زیادہ خون بہہ جانے کے باعث گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال جموں کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے سر میں سات ٹانکے لگائے گئے ہیں اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
عینی شاہدین اور اہلِ خانہ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سردار علی اپنے چچا زاد بھائی ابرار احمد کھٹانہ اور ایک ڈرائیور کے ہمراہ ٹاٹا موبائل گاڑی میں جموں سے اننت ناگ کے ایک ڈیری فارم کے لیے گائیں منتقل کر رہے تھے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ڈپٹی کمشنر آفس جموں سے جاری کردہ 13 تاریخ تک کا قانونی اجازت نامہ موجود تھا، جبکہ لکھن پور میں پولیس اور ویٹرنری ڈاکٹروں کی ٹیموں سے باقاعدہ جانچ پڑتال بھی کرائی گئی تھی۔
تھانہ نگروٹہ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے واقعے میں بچ نکلنے والے نوجوان ابرار احمد نے بتایا کہ جب وہ جگتی کے قریب پہنچے تو متعدد گاڑیوں میں سوار افراد نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ ابرار کے مطابق، "ہم جان بچانے کے لیے ایک پولیس ناکے پر رکے جہاں دو تین اہلکار تعینات تھے، لیکن حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے باعث ہم وہاں سے نکل کر سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگے۔"
تاہم، تھانے پہنچنے سے قبل ہی حملہ آوروں نے مبینہ طور پر ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر الٹ دیا۔ ابرار موقع سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ حملہ آوروں نے سردار علی اور ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکال کر بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔
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واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریاسی سے واپس پہنچنے والے زخمی نوجوان کے والد حاجی شوکت کھٹانہ نے انتظامیہ سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ سرکاری دستاویزات دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، "یہ پرمٹ ہم نے خود نہیں بنایا بلکہ ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا ہے۔ اگر گجر بکروال طبقے کے لوگ سرکاری اجازت کے باوجود قانونی طور پر دودھ کا کاروبار نہیں کر سکتے تو وہ اپنا روزگار کیسے چلائیں گے؟"
گجر بکروال رہنما چودھری نزاکت کھٹانہ بھی متاثرہ خاندان کے ہمراہ پولیس اسٹیشن نگروٹہ پہنچے اور ملزمان کے خلاف باقاعدہ تحریری شکایت درج کرائی۔ انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مویشی اسمگلنگ کا معاملہ نہیں بلکہ ڈیری فارمنگ کا قانونی کاروبار تھا، لیکن پُرامن اور محبِ وطن قبائلی برادری کو بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
نزاکت کھٹانہ نے مزید بتایا کہ مویشی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں اور ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او نگروٹہ نے معاملے کی سنجیدگی سے تفتیش کرنے اور ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
دوسری جانب، ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ متاثرہ شخص کے پاس مکمل سرکاری دستاویزات موجود تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
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