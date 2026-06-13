ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سروس ریکارڈ میں مبینہ ردوبدل کا معاملہ: کرائم برانچ کشمیر کے شوپیان میں چھاپے، دستاویزات ضبط
تلاشی کے دوران متعدد سرکاری ریکارڈ، فائلیں اور دیگر اہم دستاویزات حاصل کی گئی ہیں جن کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔
Published : June 13, 2026 at 1:50 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جموں و کشمیر کرائم برانچ کے اکنامک آفنسز ونگ (ای او ڈبلیو) کشمیر نے سرکاری ملازمت کے ریکارڈ میں مبینہ جعلسازی اور غیر قانونی فوائد حاصل کرنے کے ایک سنگین معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں سنیچر کے روز ضلع شوپیان کے ڈپٹی چیف میڈیکل افس میں تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ حکام کے مطابق کارروائی کا مقصد سرکاری سروس ریکارڈ میں تاریخِ پیدائش کی مبینہ تبدیلی اور اندراجات میں ردوبدل سے متعلق شواہد اکٹھا کرنا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ کارروائی ایک ایسے مقدمے کے تحت عمل میں لائی گئی جس میں الزام ہے کہ بعض افراد نے سرکاری ملازمت کے ریکارڈ میں تاریخِ پیدائش سے متعلق معلومات میں غیر قانونی طور پر ترمیم کر کے اضافی مراعات اور فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں کرائم برانچ نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
تحقیقاتی ٹیم نے ضلع شوپیان میں ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر کے دفتر اور ضلع پلوامہ کے علاقے تھمونہ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر تلاشی کارروائیاں کیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ تمام کارروائیاں قانونی تقاضوں کے مطابق اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں انجام دی گئیں تاکہ تحقیقات کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ تلاشی کے دوران متعدد سرکاری ریکارڈ، فائلیں اور دیگر اہم دستاویزات حاصل کی گئی ہیں جن کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان دستاویزات کی جانچ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مبینہ بے ضابطگیوں کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور اس میں کن افراد کا ممکنہ کردار رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران اگر مزید شواہد سامنے آتے ہیں تو معاملے میں مزید افراد کو بھی شاملِ تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ قانون کی خلاف ورزی میں ملوث پائے جانے والے کسی بھی اشخاص کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
کرائم برانچ کے ایک اعلی افسر نے بتایا کہ اقتصادی جرائم نہ صرف سرکاری اداروں کی ساکھ کو متاثر کرتے ہیں بلکہ عوامی اعتماد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ایسے معاملات کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ادارے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دھوکہ دہی، جعلسازی یا کسی بھی قسم کے اقتصادی جرائم کے بارے میں معلومات فوری طور پر متعلقہ حکام تک پہنچائیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اگر کوئی شہری اقتصادی جرائم یا مالی بدعنوانی کا شکار ہوا ہے تو وہ اکنامک آفنسز ونگ کشمیر کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے یا کرائم برانچ کے سرکاری شکایتی نظام کے ذریعے اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے۔
کرائم برانچ کے مطابق معاملے کی تحقیقات تاحال جاری ہیں اور تلاشی کارروائیوں سے حاصل ہونے والے شواہد کی روشنی میں آئندہ قانونی اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور حقائق کی بنیاد پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔