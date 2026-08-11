ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈیموگرافک تبدیلی کے الزامات بے بنیاد، تفرقہ انگیز سیاست سے گریز کیا جائے، سیاسی تجزیہ نگار سہیل کاظمی
وزارت داخلہ کے ڈیموگرافی پینل نے اپنے جموں دورے کے دوران آج دوسرے دن مختلف تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔
Published : August 11, 2026 at 5:55 PM IST
جموں: (محمد اشرف غنائی) مرکزی وزارتِ داخلہ کی جانب سے تشکیل کردہ اعلیٰ سطحی فیکٹ کمیٹی کے تین روزہ دورۂ جموں کے دوران خطے میں مبینہ ڈیموگرافک تبدیلیوں (آبادیاتی ردوبدل) پر بحث چھڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے معروف سیاسی تجزیہ نگار اور سماجی کارکن سہیل کاظمی نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی کے نام پر بلاوجہ خدشات اور تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔
سیاسی تجزیہ نگار سہیل کاظمی نے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر تاریخی طور پر ایک ہی اکائی رہا ہے اور اب یہ ایک باضابطہ یونین ٹیریٹری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ڈیموگرافک تبدیلی کی بات کی جائے تو 2019 میں دفعہ 370 کے خاتمے سے قبل بھی خطے میں دیگر علاقوں سے آ کر آباد ہونے والوں نے پی آر سی (اسٹیٹ سبجیکٹ) حاصل کیے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں وادی کشمیر کے طلبہ تعلیم کے لیے اور بزرگ علاج معالجے کے لیے جموں آتے رہے، جبکہ دربار موو کے تحت ملازمین کی نقل و حرکت معمول تھی۔ اپنے ہی خطے کے اندر عوام کے بسنے اور روزگار کمانے کو ڈیموگرافک تبدیلی کا نام دینا قطعی نامناسب ہے۔ سرکاری اراضی پر قبضے کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے سہیل کاظمی نے کہا کہ چند بااثر قبضہ مافیا اور اپنی محنت کی کمائی سے دو یا تین مرلے زمین خرید کر مکان بنانے والے عام شہریوں میں فرق کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جموں کے پریت نگر، نانک نگر اور ترکوٹہ نگر جیسے کئی علاقے بھی سرکاری اراضی پر قائم ہوئے تھے جنہیں بعد میں 1990 کی دہائی میں باقاعدہ ریگولرائز کیا گیا۔ بڑے شہروں جیسے دہلی اور ممبئی میں بھی حکومتیں ایسی بستیوں کو باقاعدہ بناتی ہیں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا تھا تو متعلقہ انتظامیہ اُس وقت خاموش کیوں رہی؟
روہنگیا پناہ گزینوں پر سہیل کاظمی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت روہنگیا پناہ گزینوں کو مختلف ریاستوں میں پناہ ملی جن میں سے تقریباً 3,400 جموں میں مقیم ہیں۔ اگر وزارتِ داخلہ انہیں واپس بھیجنا یا منتقل کرنا چاہتی ہے تو اس کا پورا اختیار حکومت کے پاس ہے ۔ 1950 کی دہائی سے آباد گورکھا برادری کے خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے مقیم افراد جنہیں ووٹنگ کے حقوق اور ڈومیسائل مل چکے ہیں، انہیں 60 یا 70 سال بعد بے دخل کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا۔
سہیل کاظمی نے کہا کہ جموں و کشمیر کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے بجائے اصل عوامی، معاشی اور ترقیاتی مسائل پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں آبادی کے توازن سے متعلق تعمیری قانون سازی کی وکالت کی تاکہ ملک کا سماجی تانا بانا اور اتحاد برقرار رہ سکے۔