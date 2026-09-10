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جموں میں پولیس چوکی پر نوجوان کی موت، اہل خانہ کا سنگین الزام، 'ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹے پر تشدد کیا گیا'
متوفی کی والدہ نےالزام عائد کیا کہ ان کے بیٹے کو پولیس اہلکاروں نے ان کی موجودگی میں بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔
Published : September 10, 2026 at 8:31 AM IST
جموں (اشرف گنائی): جموں ضلع کی چکروئی پولیس چوکی میں 32 سالہ اُتم چند کی موت کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ متوفی کی والدہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو پولیس اہلکاروں نے ان کی موجودگی میں مبینہ طور پر بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا والدہ نے دعویٰ کیا کہ اُتم چند کو پولیس چوکی میں ان کے سامنے مارا پیٹا گیا، جس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
بعد ازاں اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا واقعہ کے بعد اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے حراست میں مبینہ تشدد کا الزام لگایا اور معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل دی، پوسٹ مارٹم کی ویڈیو گرافی اور متاثرہ خاندان کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
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دوسری جانب سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہیڈ کوارٹر جموں انا سنہا نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے محکمانہ اور مجسٹریل انکوائری کے احکامات جاری کئے جانے کی تصدیق کی۔ چکروئی پولیس چوکی سے وابستہ چار اہلکاروں کو تحقیقات مکمل ہونے تک ہیڈکوارٹر سے منسلک کر دیا گیا ہے۔