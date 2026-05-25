گلمرگ: گنڈولا میں خرابی کے باعث پھنسے سیاح کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا: نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری
وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کو گنڈولا میں خرابی کے بعد بچاؤ کی کوششوں کی نگرانی کے لیے گلمرگ بھیجا۔
Published : May 25, 2026 at 10:29 PM IST
گلمرگ:(کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے گلمرگ میں گنڈولا سروس میں تکنیکی خرابی کے باعث پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اس بات کی جانکاری یو ٹی کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے دی۔
اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ہدایت پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے گلمرگ کا دورہ کیا۔ واضح رہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گنڈولا سروس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔
نائب وزیر اعلیٰ کے علاوہ ایم ایل اے گلمرگ پیرزادہ فاروق احمد شاہ، سینئر انتظامی اور پولیس افسران کے ساتھ بھی جائے وقوعہ پر موجود تھے، وہ صورت حال کا قریب سے جائزہ لے رہے تھے اور بچاؤ کی کوششوں کو مربوط کررہے تھے۔
جموں و کشمیر حکومت گلمرگ گونڈولا میں کیبل کار سروس کو تکنیکی مسئلے کی وجہ سے عارضی طور پر روکے جانے کے بعد صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔
اس سے قبل حکام نے بتایا کہ صورت حال قابو میں ہے اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس دوران تربیت یافتہ ریسکیو ٹیمیں پھنسے ہوئے سیاحوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے لیے زمین پر سرگرم عمل رہیں۔
وہیں ڈپٹی چیف منسٹر نے جاری بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لیا اور تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی۔ تازہ جانکاری کے مطابق پھنسے ہوئے کیبنوں کو صاف کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو محفوظ طریقے سے نکالا جا چکا ہے۔
