جموں کشمیر میں سرگرم سات ملی ٹنٹس کا نیٹ ورک ختم، سکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن کامیاب
فوجی بیان کے مطابق یہ آپریشن تقریبا گیارہ ماہ تک جاری رہا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 23, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : February 23, 2026 at 11:57 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ میں چھاترو کے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں سکیورٹی فورسز نے ایک طویل اور مشترکہ آپریشن کے دوران سات دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے وائٹ نائٹ کور کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ 326 دنوں سے جاری تعاقب اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔
فوج کی جانب سے جاری کیے گئے کے ایک بیان کے مطابق شدید سردی، برف باری اور مشکل جغرافیائی حالات کے باوجود فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کا سراغ لگایا۔ سکیورٹی ایجنسیز کے مضبوط انٹیلی جنس نیٹ ورک کی مدد سے متعدد مقامات پر ان ملی ٹنٹس کے ساتھ کنٹیکٹ (آمنا سامنا) ہوا، اور مختلف تصادم آرائیوں کے کے بعد بالآخر تمام سات مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) February 23, 2026
𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀
Relentless and painstaking high-altitude joint operations were conducted over 326 days in the Kishtwar region. Forces tracked terrorists in challenging… pic.twitter.com/nIhH71RiOb
فوج نے مزید بتایا ہے کہ آپریشن کے دوران جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس میں ایف پی وی ڈرونز، سیٹلائٹ امیجری، آر پی اے/یو اے ویز اور جدید مواصلاتی نظام شامل تھے۔ ’’ان ذرائع نے پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور کارروائی کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔‘‘
فوج نے اس ضمن میں جاری بیان میں مزید کہا ہے کہ ’’اس کارروائی کے دوران سیف اللہ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا گیا۔‘‘ فوج کی اس کارروائی کو دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔
