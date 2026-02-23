ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر میں سرگرم سات ملی ٹنٹس کا نیٹ ورک ختم، سکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن کامیاب

فوجی بیان کے مطابق یہ آپریشن تقریبا گیارہ ماہ تک جاری رہا۔

فائل فوٹتو: اے این آئی
جموں کشمیر میں سرگرم سات ملی ٹنٹس کا نیٹ ورک ختم (فائل فوٹتو: اے این آئی)
Published : February 23, 2026 at 11:52 AM IST

Updated : February 23, 2026 at 11:57 AM IST

جموں (محمد اشرف گنائی) : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ میں چھاترو کے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں سکیورٹی فورسز نے ایک طویل اور مشترکہ آپریشن کے دوران سات دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے وائٹ نائٹ کور کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ 326 دنوں سے جاری تعاقب اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔

فوج کی جانب سے جاری کیے گئے کے ایک بیان کے مطابق شدید سردی، برف باری اور مشکل جغرافیائی حالات کے باوجود فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کا سراغ لگایا۔ سکیورٹی ایجنسیز کے مضبوط انٹیلی جنس نیٹ ورک کی مدد سے متعدد مقامات پر ان ملی ٹنٹس کے ساتھ کنٹیکٹ (آمنا سامنا) ہوا، اور مختلف تصادم آرائیوں کے کے بعد بالآخر تمام سات مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔

فوج نے مزید بتایا ہے کہ آپریشن کے دوران جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس میں ایف پی وی ڈرونز، سیٹلائٹ امیجری، آر پی اے/یو اے ویز اور جدید مواصلاتی نظام شامل تھے۔ ’’ان ذرائع نے پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور کارروائی کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔‘‘

فوج نے اس ضمن میں جاری بیان میں مزید کہا ہے کہ ’’اس کارروائی کے دوران سیف اللہ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا گیا۔‘‘ فوج کی اس کارروائی کو دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

