'مردم شماری میں خانہ بدوشوں کی تمام آبادی کا احاطہ کیا جائے گا چاہے وہ جہاں کہیں ہوں'
امیت شرما نے کہاکہ خانہ بدوشوں کے تمام خدشات کو دور کیا جائے گا اور مردم شماری میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔
Published : May 19, 2026 at 10:15 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے چیف پرنسپل مردم شماری آفیسر (سی پی سی او) امیت شرما نے آج ایک اہم بیان میں کہا کہ خانہ بدوشوں کی تمام آبادی کو پراپرٹی کی فہرست اور آبادی کی گنتی کے مرحلے میں شامل کی جائے گی۔
امیت شرما نے آج شام یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خانہ بدوش آبادی کے تمام خدشات کو دور کیا جائے گا اور مردم شماری میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے آج مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی جس میں جنگلات، قبائلی امور، اسکول ایجوکیشن، مویشی پروری محکمے شامل تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مہاجر آبادی کی گنتی کرنے کے لیے ان محکموں کے تمام عہدیداروں کی مدد لی جائے۔"
سی پی سی او نے کہا کہ "ہم ہر ایک ذی روح کا احاطہ کریں گے وہ پہاڑوں یا میدانوں سمیت جہاں کہیں بھی بڑھ رہے ہوں گے۔ ان کی آبادی کی گنتی ستمبر میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے برف سے لپٹے ہوئے علاقوں میں بھی کی جائے گی۔ ان کے خاندان کے وہ افراد جو میدانی علاقوں میں رہ رہے ہیں، ان کا بھی فروری سال 2027 کے مہینے میں مردم شماری میں احاطہ کیا جائے گا۔"
مزید برآں، انہوں نے بتایا کہ 17 مئی سے شروع ہونے والی از خود اندراج (self enumeration) کے پہلے تین دنوں میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنا اندراج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ضلع کولگام کے لوگوں نے خود گنتی میں سبقت حاصل کی ہے کیونکہ 25000 سے زیادہ لوگوں نے اندراج کیا ہے جب کہ کپواڑہ، راجوری، ڈوڈہ اور جموں جیسے اضلاع نے بھی اپنا اندراج کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ از خود اندراج کے عمل کے تحت رجسٹر کریں گے۔"
از خود اندراج 31 مئی تک جاری رہے گا اور یکم جون سے گھروں کی فہرست سازی شروع ہو جائے گی جو 30 جون تک چلے گی۔ برفیلے علاقوں کی آبادی کی گنتی ستمبر کے مہینے میں ہوگی جس میں پورے لداخ اور میدانی علاقوں میں یہ عمل فروری سال 2027 میں پورا کیا جائے گا۔
