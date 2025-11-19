ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لال قلعہ دھماکے کے بعد تمام کشمیریوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، عمر عبداللہ
جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار صرف چند لوگ ہیں لیکن یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم سب اس کےذمہ دارہیں
By PTI
Published : November 19, 2025 at 5:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کو کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگ مرکز کے زیر انتظام علاقے سے باہر جانے کو لے کر خوفزدہ ہیں کیونکہ انہیں کچھ لوگوں کی پرتشدد سرگرمیوں کی وجہ سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے کولگام میں ایک تقریب میں کہا، "موجودہ حالات میں، والدین شاید اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتے۔ جب ہمیں ہر طرف سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جب کسی اور کے اعمال کی وجہ سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب سب کو چند لوگوں کے اعمال کی سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔" وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔
انہوں نے کہا دہلی میں جو کچھ ہوا (لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکہ) اس کے ذمہ دار صرف چند لوگ ہیں لیکن یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار اور شریک ہیں۔
عبداللہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی قومی راجدھانی میں جموں اور کشمیر میں رجسٹرڈ گاڑی چلانے سے پہلے دو بار سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "آج دہلی میں جموں و کشمیر کی رجسٹریشن والی گاڑی چلانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ جب میرے ساتھ بہت سے سیکورٹی اہلکار نہیں ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی گاڑی چلاؤں یا نہیں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی مجھے روک کر پوچھے گا کہ میں کہاں سے ہوں یا میں وہاں کیوں ہوں۔"
واضح رہے کہ دس نومبر کو دہلی میں کار بم دھماکے میں 15 افراد مارے گئے تھے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) اور کرائم برانچ نے دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دھماکے کے بعد سے، پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات میں جموں و کشمیر سے صرف فرید آباد میں 500 سے زیادہ لوگوں کی چانچ پڑتال کی ہے۔