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رامبن: آل جموں و کشمیر گوجر بکروال کانفرنس کا اہم اجلاس، فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے مکمل نفاذ کا مطالبہ
کانفرنس کے ریاستی صدر حاجی یوسف مجنوں نے برادری کو فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت قانونی اور مالکانہ حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : August 2, 2026 at 2:28 PM IST
رامبن (نواز رونیال) رامبن: رامبن: مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں اتوار کے روز آل جموں و کشمیر گوجر بکروال کانفرنس کے زیرِ اہتمام ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت تنظیم کے ریاستی صدر حاجی یوسف مجنوں نے کی۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے جموں و کشمیر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ فاریسٹ رائٹس ایکٹ 2006 پورے ملک میں نافذ ہے، تاہم جموں و کشمیر میں اس کے مکمل نفاذ کا عمل ابھی جاری ہے۔ مقررین نے حکومت کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا کہ جب تک گوجر اور بکروال برادری کو فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت قانونی اور مالکانہ حقوق فراہم نہیں کیے جاتے، تب تک انہیں جنگلاتی اراضی سے بے دخل یا ہراساں نہ کیا جائے۔
حاجی یوسف مجنوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ گوجر اور بکروال برادری برسوں سے جنگلاتی علاقوں میں آباد ہے، اس لیے ان کے حقوق کا تحفظ حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت جلد از جلد فاریسٹ رائٹس ایکٹ کو مکمل طور پر نافذ کر کے مستحق خاندانوں کو ان کے جائز حقوق فراہم کرے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ برادری کے مسائل کے حل کے لیے متحد ہو کر آواز بلند کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے قانونی حقوق کے حصول کے لیے منظم رہیں اور حکومتی پالیسیوں سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کریں۔
اجلاس کے اختتام پر گوجر اور بکروال برادری کی فلاح و بہبود، تعلیم، روزگار اور جنگلاتی حقوق سے متعلق مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ فاریسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کے تحت تمام اہل افراد کو جلد از جلد مالکانہ حقوق دیے جائیں، تاکہ ان کی برسوں پرانی مشکلات کا مستقل حل ممکن ہو سکے۔
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