وزیراعظم مودی کو ایپسٹین فائلز اور نروانے کی کتاب پر جواب دینا چاہیے، آل انڈیا یوتھ کانگریس کا مطالبہ
آل انڈیا یوتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری من پریت سنگھ مانی نے پی ایم مودی سے ایپسٹین فائلز پر جواب دینے کا مطالبہ کیا۔
Published : February 5, 2026 at 7:24 PM IST
پلوامہ (شبیر بھٹ): امریکہ میں بدنام زمانہ سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق جاری کی گئی تازہ دستاویزات نے بھارت کی سیاست میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔
امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے سامنے آنے والی ایپسٹین فائلز میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا نام شامل ہونے کے بعد اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکومت پر سخت حملے شروع کر دیے ہیں۔
اس معاملے پر آج آل انڈیا یوتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری من پریت سنگھ مانی نے پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انھوں کہا کہ، وزیراعظم مودی کو اس معاملے پر جواب دینا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے حالانکہ وہ قومی سلامتی کے معاملات پر بات رکھنا چاہتے ہیں۔
من پریت سنگھ کا کہنا تھا کہ ایپسٹین فائلز کے بعد جنرل نروانے کی کتاب فور سٹارز آف ڈسٹنے کے اندر جو خلاصے ملک کی سالمیت کو لیکر کیے گئے ہیں وہ یقینا لمحہ فکریہ ہے اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھاجپا جو خود کو قوم پرست کہتی ہے کتنا اپنے ملک سے پیار کرتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اب جونہی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اس بارے میں حکومت سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ تلملا اٹھتے ہیں۔
