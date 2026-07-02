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ضلع پونچھ میں شدید بارش کی وارننگ، تمام صحت مراکز پر ہائی الرٹ
IMD کی شدید بارش کی وارننگ کے سبب ضلع پونچھ کے تمام صحت مراکز ہائی الرٹ پر ہیں، تمام چھٹیاں فوری طور پر منسوخ ہوئیں۔
Published : July 2, 2026 at 10:42 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): محکمۂ موسمیات کی جانب سے ضلع پونچھ میں شدید سے انتہائی شدید بارش، اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر ہنگامی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر چیف میڈیکل آفیسر پونچھ نے ضلع بھر کے تمام سرکاری صحت اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
اس سلسلے میں تمام طبی و نیم طبی عملے کی چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ چیف میڈیکل آفیسر پونچھ ڈاکٹر پرویز احمد خان کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق ضلع اسپتال پونچھ، سب ڈسٹرکٹ اسپتال، کمیونٹی ہیلتھ سینٹرس، پرائمری ہیلتھ سینٹرس، این ٹی پی ایچ سیز اور سب سینٹرس سمیت تمام طبی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
طبی عملے کی مکمل حاضری کو یقینی بنایا جائے
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام میڈیکل افسران، پیرا میڈیکل اسٹاف اور دیگر ملازمین کی ہر قسم کی رخصت (سوائے زچگی کی چھٹی کے) فوری طور پر منسوخ کی جاتی ہے۔ جب کہ آئندہ احکامات تک کسی نئی چھٹی کی منظوری بھی نہیں دی جائے گی۔ سی ایم او نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ تمام طبی عملے کی مکمل حاضری کو یقینی بنایا جائے۔
متاثرہ افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے
ایمرجنسی ادویات، آکسیجن، ڈریسنگ میٹریل اور زندگی بچانے والے آلات کا مناسب ذخیرہ برقرار رکھا جائے، ایمبولینس سروسز چوبیس گھنٹے فعال رکھی جائیں اور متاثرہ افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے۔
ہنگامی صورتحال سے اچھے انداز میں نمٹیں
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلاک میڈیکل افسران منڈی، سرنکوٹ اور مینڈھر اپنے اپنے علاقوں میں کنٹرول روم قائم کریں اور متعلقہ افسران کی تفصیلات فوری طور پر سی ایم او دفتر کو فراہم کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے اچھے انداز میں نمٹا جا سکے۔