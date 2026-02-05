ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع اودھم پور کے عازمین حج کو لازمی ویکسینیشن دی گئی
ضلع اودھم پور سے تعلق رکھنے والے تمام عازمین حج کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جی ایم سی میں لازمی ویکسینیشن دی گئی۔
Published : February 5, 2026 at 8:17 PM IST
ادھم پور ( آشیش دت): ادھم پور ضلع کے تمام عازمین حج کو جمعرات کے روز گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) میں لازمی ویکسینیشن دی گئی۔
ویکسینیشن مہم کا انعقاد قبل از روانگی صحت اور حفاظتی پروٹوکول کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ سفر حج سے پہلے ان کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مہم کے دوران مجموعی طور پر 32 عازمین کو قطرے پلائے گئے جن میں 15 مرد اور 17 خواتین شامل ہیں۔
جی ایم سی ادھم پور کی میڈیکل ٹیم نے صحت کی تمام تجویز کردہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مناسب طبی نگرانی میں ویکسینیشن کے عمل کو آسانی سے انجام دیا۔ عازمین کو حج کے دوران صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر، حفظان صحت کے اقدامات اور عام طبی مشورے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔
ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت نے ویکسینیشن پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنایا۔ عازمین حج نے طبی عملے کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات اور تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔
یہ ویکسینیشن مہم عازمین حج کی صحت کے تحفظ اور محفوظ اور آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے صحت حکام اور ضلعی انتظامیہ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: