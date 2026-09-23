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دوآب گاہ رفیع آباد میں انڈر 19 لڑکیوں کا کھو کھو ٹورنامنٹ
سرینگر، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بڈگام کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع کے بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔
Published : September 23, 2026 at 5:08 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد کے دوآبگاہ میں انڈر 19 لڑکیوں کے لیے جموں کشمیر یوتھ سروسز بارہمولہ کی جانب سے کھو کھو چمپئن شب کا انعقاد کیا گیا جس میں وادی کے مختلف اضلاع سے لڑکیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروگرام سے وابستہ آرگنائزر نے کہا کہ ہم اس قسم کا پروگرام پہلی بار کر رہےہیں، کیونکہ کھو کھو کے لیے ہم میٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور بارہمولہ کے ساتھ ساتھ سرینگر، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بڈگام کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع کے بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹر یوتھ سروسز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے لیے اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج اس چمپئن شب میں بچوں نے بڑھ چڑھ کے شرکت کی اور یہاں سے کھیل کر وہ اسٹیٹ چمپئن شب میں اپنی شرکت کر سکتے ہے اور اس کے بعد نیشنل میں بھی اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان بچوں کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بچے کھیل کود کی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرے اور یہ ٹورنامنٹ دس دن سے جاری ہے اور اس سے پہلے لڑکوں نے بھی اس میں شرکت کی اور آج صرف لڑکیوں کے لئے ہم اس چمپئن شب کا اہتمام کر رہے ہیں۔
اس دوران بچوں نے کافی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہم آج پہلی بار بارہمولہ میں آئے ہیں اور جس طریقے سے ہم کو سہولیات فراہم کی گئ ہم اس سے کافی خوش ہے اور یہاں پر آکے ہم کو اچھا لگا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کھیل کود کی سرگرمیوں میں شمولیت کرنا کافی ضروری ہے ،کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہے اور غلط کاموں میں بھی مبتلا ہیں اگر اس سے دور رہا جائے اور کھیل کود سے منسلک رہیں۔
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انہوں نے بتایا کہ ہم ملک کی دیگر ریاستوں میں جانا چاہئے ہیں اور وہاں پر بھی کھیلوں میں شرکت کرنا چاہیں گے تاکہ کل کو ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام روشن کرے