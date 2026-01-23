ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں برف باری سے ہوائی سفر بھی متاثر

سرینگر ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ برف و باراں کے سبب فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے۔

شمالی کشمیر کے سیب کے باغیچے کا ایک دلکش منظر (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 23, 2026 at 12:33 PM IST

سرینگر: کشمیر میں برف باری کے سبب جہاں اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند ہے وہیں سرینگر ہوائی اڈے پر آج کے لیے شیڈول سبھی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایئرپورٹ حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’برف باری کے سبب فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے۔‘‘

ڈائریکٹر ایئرپورٹ، سرینگر، جاوید انجم نے بتایا کہ اس وقت رن وے دستیاب نہیں ہے اور برف باری رکنے کے بعد اور رن وے پر سے برف صاف کرنے کے بعد ہی فلائٹ آپریشنز بحال ہوں گی، جس میں ان کے مطابق میں کم از کم چار گھنٹے لگیں گے۔

ایئرپورٹ حکام نے ایک بیان میں کہا کہ ’’مسلسل برف باری، آپریشنل علاقوں میں برف جمع ہونے اور خراب موسم کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافروں کی حفاظت کے لیے آج (جمعہ) کے دن تمام فلائٹ آپریشنز منسوخ کر دیے گئے ہیں۔‘‘

حکام نے مسافروں کو پیش آنے والی پریشانی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسافروں سے تازہ معلومات اور متبادل انتظامات کے لیے اپنی اپنی اور متعلقہ ایئرلائنز سے رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر، بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کے مطابق ہوائی اڈے کے رن وے سے برف ہٹانے کے لیے عملہ اور مشینری کو متحرک کر دیا گیا ہے تاکہ فلائٹ آپریشن بحال کیا جا سکے۔

کشمیر میں برف باری کے باعث سڑک روابط بھی متاثر ہوئے ہیں۔ سرینگر جموں شاہراہ پر برفباری کے باعث ٹریفک معطل کر دیا گیا ہے، وہیں پیر پنجال کے راستے جنوبی کشمیر کو صوبہ جموں سے جوڑنے والی مغل روڈ پر بھی ٹریفک بند ہے۔ اس کے علاوہ بانڈی پورہ - گریز، کپوارہ - کرناہ اور سرینگر لیہہ شاہراہیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔

