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اننت ناگ پولیس کی بڑی کامیابی: سال 2026 میں لاپتہ ہونے والے تمام 125 افراد بازیاب
2026 میں اننت ناگ سے لاپتہ افراد کے تمام 125 معاملات حل کرلیا گیا۔ 90 بالغ اور 35 نابالغ افراد کو بازیاب کرایا گیا ہے۔
Published : October 26, 2026 at 5:03 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں پولیس نے لاپتہ افراد کی تلاش کے معاملے میں ایک غیر معمولی اور اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے سال 2026 کے دوران ضلع کے مختلف پولیس تھانوں میں درج ہونے والے لاپتہ افراد کے تمام 125 معاملات کو سو فیصد حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، رواں سال کے دوران لاپتہ ہونے والے تمام افراد کو بحفاظت تلاش کرکے ان کے اہل خانہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس سے طویل عرصے سے شدید ذہنی کرب میں مبتلا متاثرہ خاندانوں کو بڑی راحت ملی ہے۔
اننت ناگ پولیس کی جانب سے جاری کردہ سرکاری تفصیلات کے مطابق، سال 2026 کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 125 افراد کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ ان لاپتہ افراد میں 90 بالغ جب کہ 35 نابالغ بچے شامل تھے۔ پولیس نے ان تمام کیسز کو انتہائی حساس اور سنجیدہ لیتے ہوئے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔ مسلسل کوششوں، جدید سائنسی تحقیقات اور باقاعدہ فالو اپ کے نتیجے میں پولیس تمام 125 افراد کا سراغ لگانے میں کامیاب رہی۔
بازیابی کو یقینی بنانے ہر ممکنہ قانونی و تکنیکی اقدامات
پولیس ترجمان نے بتایا کہ لاپتہ افراد سے متعلق معاملات میں فوری کارروائی، مسلسل نگرانی اور متعلقہ پولیس اہلکاروں کی مربوط کوششوں کو اولین ترجیح دی جاتی ہے، تاکہ ایسے انسانی مسائل کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے دوران ہر معاملے کی نزاکت کو سمجھا جاتا ہے، جب کہ نابالغ بچوں سمیت دیگر تمام لاپتہ افراد کی بحفاظت اور باوقار بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ قانونی و تکنیکی اقدامات کیے جاتے ہیں۔
لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کی سو فیصد کامیابی
اننت ناگ پولیس کی جانب سے تمام لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کی اس سو فیصد کامیابی کو عوامی تحفظ اور پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے ایک مثالی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ لاپتہ ہونے کے واقعات نہ صرف متعلقہ خاندانوں کے لیے شدید ذہنی پریشانی اور تشویش کا باعث بنتے ہیں، بلکہ معاشرتی امن کے لیے بھی چیلنج ہوتے ہیں۔ ایسے میں تمام درج شدہ معاملات کا کامیابی سے حل ہونا متاثرہ خاندانوں کے لیے اطمینانِ قلب کا باعث ہے۔ اننت ناگ پولیس نے عزم ظاہر کیا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور عوامی خدمات کے لیے کوششیں مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھی جائیں گی۔