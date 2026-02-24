ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈل جھیل میں کائی کی پیداوار میں اضافہ، پانی کا رنگ اچانک تبدیل، لوگوں میں تشویش
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر درجہ حرارت میں کمی واقع نہ ہوئی تو ڈل جھیل میں کائی کی افزائش مزید بڑھ سکتی ہے۔
Published : February 24, 2026 at 5:35 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ) : جھیل ڈل میں کائی (Algae) کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور پانی ھبی اچانک سبز ہو گیا ہے، جس نے نہ صرف مقامی آبادی کو حیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ ماہرین ماحولیات اور فشریز محققین کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس غیر معمولی تبدیلی سے جھیل کے قدرتی توازن اور آبی حیات کے مستقبل کے حوالے سے کئی خدشات پیدا ہوئے ہیں۔
ڈل جھیل کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں نے جھیل کے پانی کے رنگ میں واضح تبدیلی دیکھی اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے متعدد ویڈیو اور تصاویر پوسٹ کیں، جن میں جھیل کی سطح نمایاں طور پر سبز دکھائی دے رہی ہے۔
محمد اقبال نامی ایک مقامی نوجوان کہتے ہیں کہ ’’پانی کے اچانک رنگ تبدیل ہونے سے ہمیں بے حد تشویش ہوئی، کیونکہ اس سے قبل ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ حکام سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے غور کریں۔‘‘ انہوں نے اپیل کی ڈل کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے جبکہ شہرۂ آفاق جھیل کی بحالی اور نکاسی آب کے بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ جھیل کے قدرتی حسن اور آبی حیات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
ادھر، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (زرعی یونیورسٹی) کے شعبہ فشریز کے ایک سینئر ماہر نے کہا کہ جھیل میں نظر آنے والی یہ تبدیلی دراصل ’’الگل فینامینا‘‘ ہو سکتی ہے جو پانی میں موجود خوردبینی (بڑے آبی پودے) ALGAE کی تیز رفتار افزائش کے نتیخے میں پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھیل کے پانی کا سبز ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ بھی ہوا اور بڑھتا پارا اس عمل کو ہوا دے سکتا ہے۔ ’’جیسے ہی موسم گرما ہونا شروع ہوتا ہے، پانی کے اندر موجود ALGAE اور دوسری خوردبینی تہیں تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں جس کے نتیجے میں پانی کا رنگ سبز دکھائی دیتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’یہ الگل بلوم دراصل پولیشن لیول کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر پانی میں بائیوماس، نامیاتی مادہ یا گندگی بڑھ جائے تو الجی نے کی افزائش بھی بڑھتی ہے اور یہی صورتحال مچھلیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔‘‘ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت نہ صرف کائی کی پیداوار بڑھاتا ہے بلکہ پانی کے اندر گھاس پھوس اور بیکٹریا کی گروتھ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جس سے جھیل کا قدرتی اکولوجیکل نظام متاثر ہوتا ہے۔
ماہرین نے کہا کہ ہر سال موسم کی تبدیلی کے ساتھ جھیل میں معمولی نوعیت کا الگل بلوم دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن اس بار کی رفتار اور شدت غیر معمولی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ’’اگر جھیل کا درجہ حرارت اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو آئندہ ہفتوں میں کائی کی افزائش مزید تیز ہو سکتی ہے جس سے نہ صرف پانی کا رنگ گہرا سبز ہو جائےگا بلکہ آکسیجن کی کمی کے باعث مچھلیوں کا بڑی مقدار میں ہلاک ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہوسکتا ہے۔‘‘
