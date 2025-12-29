ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سکیورٹی فورسز نے اودھم پور میں ایک اے کے فورٹی سیون میگزین برآمد کیا، پورے علاقے میں پھیلا خوف و ہراس
سکیورٹی فورسز نے ادھم پور ضلع میں ایک اے کے 47 میگزین برآمد کیا جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
Published : December 29, 2025 at 8:57 PM IST
ادھم پور، جموں و کشمیر (اشیش دت): جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع کی چنانی تحصیل میں سیکورٹی فورسز نے گشت کے دوران ایک اے کے 47 رائفل میگزین برآمد کیا ہے۔ سدھامہادیو چوکی کے برسال علاقے میں سڑک کے کنارے میگزین کی دریافت کے بعد علاقے میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس نے میگزین کو قبضے میں لے لیا ہے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے کہ یہ کیسے پہنچا اور اس کے پیچھے کون ہے۔
جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع کی چنانی تحصیل میں پیر کی صبح گشت کے دوران سکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ سدھامہادیو چوکی کے تحت برسال علاقے میں سڑک کے کنارے سے ایک اے کے 47 رائفل میگزین برآمد ہوا، جس کے بعد علاقے میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح چنانی پولیس اسٹیشن کے تحت سدھامہادیو چوکی سے سکیورٹی فورسز کی ایک گشتی پارٹی سدھامہادیو سے تقریباً ایک کلومیٹر دور برسال نامی مقام پر معمول کی گشت کررہی تھی۔ اس دوران ایک اے کے 47 رائفل میگزین سڑک کے کنارے مشکوک حالت میں پڑی ہوئی ملی۔
سکیورٹی فورسز نے موقع پر میگزین کو قبضے میں لے لیا اور اعلیٰ حکام کو واقعے سے آگاہ کیا۔ بازیابی کے بعد علاقے میں اضافی چوکسی برقرار رکھی جارہی ہے اور آس پاس کے علاقوں میں نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ میگزین کیسے پہنچا اور اس کے پیچھے کون ہوسکتا ہے۔