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اجے دیوگن کی نئی فلم ’’چوہان‘‘ پر کشمیر میں شدید ردِعمل، تشدد اور پیلیٹ گن متاثرین کی عکاسی پر سیاسی و سماجی حلقوں کی سخت تنقید
ٹریلر میں پیلیٹ گن، نوجوانوں کے احتجاج اور پرتشدد مناظر دکھائے گئے ہیں، جس پر وادی میں شدید ردِعمل سامنے آیا ہے۔
Published : June 28, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 10:52 PM IST
سری نگر: بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن کی آئندہ ریلیز ہونے والی فلم "چوہان" کا مختصر ٹریلر منظرِ عام پر آتے ہی کشمیر میں شدید تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ فلم کا ٹریلر سوشل میڈیا پر جاری ہونے کے بعد حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور طلبا تنظیموں نے اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ فلم میں کشمیر کو ایک بار پھر تشدد، تصادم اور منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ٹریلر میں پیلیٹ گن، نوجوانوں کے احتجاج اور پرتشدد مناظر دکھائے گئے ہیں، جس پر وادی میں شدید ردِعمل سامنے آیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی فلمیں نہ صرف کشمیری عوام کے زخموں کو تازہ کرتی ہیں بلکہ ان کے بارے میں منفی تاثر بھی مضبوط کرتی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فلم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ محض ایک فلم نہیں بلکہ ایسا پروپیگنڈا ہے جو تشدد کو ہوا دے سکتا ہے۔
انہوں نے لکھا، "یہ فلم پروپیگنڈے کا ایسا نمونہ ہے جو گوبلز کے پروپیگنڈے کو بھی شرمندہ کر دے۔ اس میں ایسا مواد شامل ہے جو کشمیر میں دوبارہ نفرت اور تشدد کو بھڑکا سکتا ہے۔ جن بچوں اور نوجوانوں نے پیلیٹ گن سے اپنی بینائی یا جان گنوائی، ان کا مذاق اڑانا اور ان کے خاندانوں کے زخم تازہ کرنا کشمیریوں کے خلاف ایک بدنیتی پر مبنی ایجنڈا ہے۔" انہوں نے اجے دیوگن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "اس فلم کا ٹریلر فوری واپس لیا جائے۔ تشدد کو جشن بنانے والے افراد قابلِ مذمت ہیں۔ اجے دیوگن، آپ نے مایوس کیا ہے۔"
معروف سماجی کارکن وجاہت فاروق بھٹ نے بھی فلم پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بالی ووڈ کو کشمیر کو ہمیشہ ایک جنگی میدان کے طور پر پیش کرنا بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا، "ہم نے برسوں بم دھماکے، گولیوں کی آوازیں، کرفیو، خوف اور بے یقینی کے ماحول میں زندگی گزاری ہے۔ اس حقیقت میں نہ کوئی رومانویت تھی، نہ کوئی بہادری اور نہ ہی تفریح۔ اس نے خاندانوں کو برباد کیا، بچوں کا بچپن چھین لیا اور پوری نسل کو خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔"
وجاہت فاروق بھٹ نے مزید کہا کہ آج کا کشمیر امن، تعلیم، سیاحت، کاروبار اور ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن بعض فلمیں اب بھی پرانے تصادم اور تشدد کی کہانیوں کو فروغ دے کر دنیا کے سامنے وادی کی غلط تصویر پیش کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق، "اگر واقعی کشمیر کی کہانی بیان کرنی ہے تو تباہی نہیں بلکہ تعمیر، نفرت نہیں بلکہ امید، جنگ نہیں بلکہ امن، اور کشمیری عوام کی جدوجہد، ثقافت، صلاحیتوں اور روشن مستقبل کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ دنیا ہمارے زخم بہت دیکھ چکی، اب اسے ہماری بحالی اور ترقی بھی دکھائی جانی چاہیے۔"
طلبا رہنما سہیل پرے نے بھی فلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ نفرت پھیلانے اور پیلیٹ گن متاثرین کی تکالیف کو تفریح کا ذریعہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ "آخر نفرت کب تک پھیلائی جائے گی؟ کشمیریوں کو بدنام کر کے اور متاثرین کے دکھ کو مذاق بنا کر اگر فلمیں کامیاب ہوتی ہیں تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔" فلم کے ٹریلر کے اجرا کے بعد کشمیر میں اس حوالے سے بحث تیز ہو گئی ہے۔
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متعدد سماجی اور سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ فلم سازوں کو کشمیر جیسے حساس موضوعات پر کام کرتے وقت زمینی حقائق، عوامی جذبات اور سماجی ذمہ داری کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ فن کے نام پر کسی بھی طبقے کے دکھ اور تکلیف کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔