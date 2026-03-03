ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران میں ہندوستانی طلباء فضائی حملے کے بعد خوفزدہ، ایسوسی ایشن نے انخلاء کا مطالبہ کیا
جے کے ایس اے نے وزیر خارجہ پر زور دیا کہ وہ ہندوستانی طلباء کو محفوظ مقام پر نکالنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔
Published : March 3, 2026 at 10:08 PM IST
سری نگر: دو ہندوستانی طلبہ تنظیموں نے منگل کو کہا کہ ایران کے ارمیا میں نئے فضائی حملے سے جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہندوستانی طلبہ میں خوف پھیل گیا ہے اور وہ ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
جموں و کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) کے قومی کنوینر ناصر خوہامی نے کہا کہ ارمیا کے ہاسٹلری سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ایک نیا فضائی حملہ ہوا جہاں ہندوستانی طلباء مقیم ہیں، جس سے ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
انہوں نے کہا، "دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ پوری عمارت لرز اٹھی، جس سے خوف اور شدید پریشانی پھیل گئی۔" "زمین پر حالات بہت کشیدہ اور خراب ہیں۔ انھوں نے ہمیں بتایا ہے کہ لڑاکا طیاروں کی آواز تقریباً ہر گھنٹے سنائی دیتی ہے، جس سے مسلسل خوف اور غیر یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔"
23 فروری کو، تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں بشمول طلباء، زائرین، تاجروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا کہ وہ تجارتی پروازوں سمیت دستیاب نقل و حمل کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے بلا تاخیر ایران چھوڑ دیں۔
اس وقت ہندوستان سے تقریباً 1,200 ایم بی بی ایس طالب علم ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی۔
لیکن طلبا طے شدہ امتحانات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ الومپایا (جامع بنیادی سائنس امتحان) اور پری انٹرنشپ امتحان جو 5 مارچ کو شیڈول ہیں، کیونکہ حکام نے انہیں ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
جے کے ایس اے نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر پر زور دیا کہ وہ ہندوستانی طلباء کو محفوظ مقام پر نکالنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کریں جب تک کہ مکمل طور پر انخلاء کا عمل باضابطہ طور پر شروع نہیں ہو جاتا۔
آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد مومن کھنا نے بھی حکام سے ارمیا یونیورسٹی سے طلباء کو محفوظ مقام پر نکالنے کی اپیل کی۔
انہوں نے مزید کہا، "اس اچانک اضافے سے ہندوستانی طلباء اور ان کے اہل خانہ کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر کشمیر سے تعلق رکھنے والے، جو اس پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے طلباء نے اپنی حفاظت کے بارے میں غیر یقینی کا اظہار کیا ہے اور حکام سے فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقلی کی اپیل کر رہے ہیں۔"