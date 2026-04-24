ڈی پی ایل پلوامہ میں سول ڈیفنس ایئر ریڈ اور بلیک آؤٹ موک ڈرل کا انعقاد
موک ڈرل کے دوران متعلقہ اہلکاروں نے انخلا کے طریقۂ کار، بلیک آؤٹ اقدامات، ریسکیو آپریشنز سمیت عوامی تحفظ سے متعلق عملی مظاہرہ پیش کیا۔
Published : April 24, 2026 at 5:59 PM IST
پلوامہ : ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس، ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس کے اشتراک سے ضلع پولیس لائنز (ڈی پی ایل) پلوامہ میں سول ڈیفنس ایئر ریڈ اور بلیک آؤٹ موک ڈرل کامیابی کے ساتھ منعقد کی۔ اس مشق کا مقصد ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری کا جائزہ لینا، مختلف ایجنسیوں کے درمیان باہمی تال میل کو مضبوط بنانا اور ممکنہ ایئر ریڈ یا قدرتی آفات کے دوران فوری اور مؤثر ردعمل کو یقینی بنانا تھا۔
موک ڈرل کے دوران متعلقہ اہلکاروں نے انخلا کے طریقۂ کار، بلیک آؤٹ اقدامات، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز سمیت عوامی تحفظ سے متعلق عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی، رابطہ نظام اور امدادی سرگرمیوں کی جانچ بھی کی گئی۔ حکام کے مطابق اس طرح کی مشقوں کا مقصد اہلکاروں میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنا ہے۔
موک ڈرل کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر محمد اشرف، اے ایس پی شفعت احمد نجار، ڈی ایس پی سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود رہے۔ ضلع انتظامیہ نے کہا کہ اس قسم کی مشقیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام کو مضبوط بنانے اور ایک محفوظ، باخبر اور تیار معاشرے کے قیام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔