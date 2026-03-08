ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مشرق وسطیٰ میں حالات مایوس کن، عالمی منظر نامہ تبدیل کرسکتی ہے جنگ: جی سین شاہین
جس طرح جنگ سے انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ عالمی طاقتوں خصوصی طور پر اقوام متحدہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔
Published : March 8, 2026 at 12:47 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): امریکہ و اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کے بعد مشرق وسطیٰ میں پنپ رہی صورت حال کو لے کر جموں وکشمیر عوامی اتحاد پارٹی نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
جس طرح فی الوقت جنگ سے انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، عالمی طاقتوں خصوصی طور پر اقوام متحدہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار عوامی اتحاد پارٹی کے نائب صدر ایڈووکیٹ جی این شاہین نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کیا۔
ایران میں پھنسے کشمیری طلباء کی بخیر وطن واپسی ہو
عوامی اتحاد پارٹی کے نائب صدر ایڈووکیٹ جی این شاہین کا کہنا تھا کہ جنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آرہی ہے وہ کسی بھی طرح انسانیت اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایڈووکیٹ جی این شاہین نے ایران میں پھنسے کشمیری طلباء کی وطن واپسی کو لے کر مطالبہ کیا اور کہا کہ وزارتِ خارجہ اور داخلہ کو اس بارے میں ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان کی باوقار واپسی کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔
جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں
جی این شاہین نے بتایا کہ جو صورتحال فی الوقت سامنے آرہی ہے وہ کسی بھی طرح اطمینان بخش نہیں ہے کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت اثر انداز ہورہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور یہ مناظر دیکھ کر دل مجروح ہورہے ہیں۔ جی این شاہین نے بتایا کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا میں امن کے لیے کام کرنے والے افراد اور ایجنسیوں کو سامنے آکر اس جنگ کو بند کرانا ہوگا۔ ورنہ اس جنگ سے پوری دنیا متاثر ہو گی۔