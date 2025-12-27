ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'ایمس جموں مریضوں کو طبی دیکھ بھال فراہم کرنے میں سب سے آگے بڑھ رہا ہے'
ایمس جموں 20 مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے تین لاکھ سے زیادہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
Published : December 27, 2025 at 2:32 PM IST
جموں: (عامر تانترے) آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمس) جموں پورے شمالی ہندوستان کے مریضوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ طبی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے شروع ہونے کے 15 مہینوں کے اندر ایمس جموں ملک کی 20 مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے تین لاکھ سے زیادہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
سال کے اختتامی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے، ایمس جموں کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر شکتی کمار گپتا نے کہا کہ 20 فروری 2024 کو ایمس جموں کا افتتاح کیا گیا تھا جبکہ ہسپتال کو 1 اگست 2024 کو شروع کیا گیا تھا۔
ڈاکٹر گپتا نے کہا، "اتنے مختصر وقت میں، ہم 20 مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے مریضوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن میں کچھ شمال مشرقی اور پڈوچیری سے بھی مریض شامل ہیں۔ کچھ مریض جموں و کشمیر گھومنے آئے تھےاور انہیں بہترین صحت کی دیکھ بھال ملی۔"
انہوں نے بتایا کہ انسٹی ٹیوٹ میں اس وقت 750 بستروں کی گنجائش ہے لیکن اب تک صرف 400 ہی کام کر سکے ہیں۔ مزید برآں، ایمس جموں واحد ادارہ ہے جس میں مریضوں کے لیے 193 انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) بستر دستیاب ہیں۔ 16 اگست 2024 کو آئی پی ڈی سروسز کے آغاز کے بعد سے، ہم نے 9,700 سے زیادہ مریضوں کو آئی پی ڈی کی دیکھ بھال فراہم کی ہے، جبکہ ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں 23,400 سے زیادہ مریضوں کو ٹراما کی دیکھ بھال فراہم کی گئی ہے۔
ڈائریکٹر نے کہا کہ تمام 43 عمارتیں 3.5 سالوں میں مکمل ہو چکی ہیں اور ادارہ تیزی سے ملک کے بہترین طبی اداروں میں سے ایک بننے کی طرف گامزن ہے۔