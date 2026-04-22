حکومت نے ذاتی مفاد کے لیے خواتین کو ڈھال بنایا، آئینی ترمیمی بل پر کانگریس لیڈر زریتا لیتف لانگ کا بیان
انہوں نے کہاکہ ریزرویشن خواتین کا حق ہے، لیکن انہیں کسی پوشیدہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بطور ڈھال استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
Published : April 22, 2026 at 7:45 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی سیکرٹری زریتا لیتف لانگ نے آئینی ترمیمی بل پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کی دیگر خواتین رہنماؤں کے ہمراہ منگل کو پارٹی ہیڈکوارٹر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت پر خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں 17 اپریل کو جو کچھ ہوا، وہ آئین کو پامال کرنے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ حکومت نے اپنے عزائم اور مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔
لیتف لانگ نے کہا کہ یہ خواتین کی آڑ میں 'حکومت کی ایک سازش' تھی جس کا مقصد آئین میں تبدیلی کرنا اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنا تھا۔ پارلیمنٹ میں بل کے ناکام ہونے کو انہوں نے عوام اور آئین کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ 'آخر میں یہ آئین کی جیت، بھارت کی جیت، اور اپوزیشن کے اتحاد کی جیت ثابت ہوئی ہے۔'
مزید پڑھیں: خواتین ریزرویشن بل پر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان لفظی جھڑپیں جاری
آئینی ترمیمی بل کے معاملے پر بات کرتے ہوئے لیتف لانگ نے کہا کہ ریزرویشن خواتین کا جائز حق ہے۔ 'ایک خاتون ہونے کے ناطے، اور یہاں موجود تمام خواتین کو گواہ بناتے ہوئے، میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ریزرویشن ہمارا حق ہے۔ لیکن خواتین کو کسی پوشیدہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بطور ڈھال استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔” انہوں نے مزید کہا۔
پریس کانفرنس میں موجود دیگر سینئر پارٹی رہنماؤں نے بھی اسی طرح کے خیالات و خدشات کا اظہار کرتے ہوئے جمہوری اقدار کے تحفظ اور خواتین کے حقیقی بااختیار بنانے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔
یہ بھی پڑھیں:
بی جے پی خواتین ریزرویشن بل کی آڑ میں حد بندی کرانا چاہتی تھی: سریندر سنگھ چنی
ملک کی خواتین کی طاقت سب کچھ دیکھ رہی ہے، بل پاس نہ ہونے پر مجھے بہت افسوس ہوا، پی ایم مودی
پارلیمنٹ میں 'بل کی شکست' پر مودی حکومت استعفیٰ دے: کانگیرس لیڈر طارق قرہ
خواتین ریزرویشن بل کی ناکامی جمہوریت کی جیت: پرینکا گاندھی کا حکومت پر سخت حملہ، 2023 قانون فوری نافذ کرنے کا مطالبہ
لوک سبھا میں خواتین کے متنازعہ بل کی شکست نے انڈیا اتحاد کو تقویت بخشی