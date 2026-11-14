ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہئرکانڈیوارہ میں نالہ برنگی پر نئے پل کی تعمیر کا سنگِ بنیاد، پانچ کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت کا منصوبہ
پل کی تعمیر سے نہ صرف مقامی آبادی بلکہ اس راستے سے روزانہ سفر کرنے والے مسافروں کو بھی بہتر سفری سہولیات میسر ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 14, 2026 at 2:36 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے حلقہ اسمبلی ڈورو کے ہئر کانڈیوارہ علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے اور عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں نالہ برنگی پر نئے پل کی تعمیر کا باقاعدہ سنگِ بنیاد رکھا گیا۔
حلقہ انتخاب ڈورو ویری ناگ کے رکن اسمبلی اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے ایک تقریب کے دوران اس اہم تعمیراتی منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے پر تقریباً 5 کروڑ 39 لاکھ 32 ہزار روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے، جس کی تکمیل سے علاقے میں رابطہ سڑکوں کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور مقامی آبادی کو آمدورفت کے دوران درپیش مشکلات میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔
محکمہ تعمیراتِ عامہ (آر اینڈ بی) کے تحت تعمیر ہونے والا یہ پل 3×25 میٹر اسپین کے پلیٹ گِردر ڈیزائن پر بنایا جائے گا۔ منصوبے کی نوعیت اور لاگت کو دیکھتے ہوئے اسے علاقے کے اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ پل کی تعمیر سے نہ صرف مقامی آبادی بلکہ اس راستے سے روزانہ سفر کرنے والے مسافروں کو بھی بہتر سفری سہولیات میسر آنے کی توقع ہے۔
اس موقع پر مقامی لوگوں نے رکن اسمبلی غلام احمد میر کا والہانہ استقبال کیا اور علاقے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس منصوبے کو ایک اہم قدم قرار دیا۔ تقریب میں محکمہ آر اینڈ بی کے متعلقہ انجینئرز، افسران اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔
واضح رہے کہ نالہ برنگی پر نئے پل کی تعمیر کا مطالبہ علاقے کے لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بہتر پل اور سڑک رابطے کسی بھی علاقے کی معاشی و سماجی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آمدورفت کی سہولیات بہتر ہونے سے طلبہ، مریضوں، تاجروں اور عام مسافروں کو روزمرہ زندگی میں درپیش مشکلات کم ہونے کی امید ہے۔
مقامی آبادی کو توقع ہے کہ اس منصوبے پر تعمیراتی کام مقررہ معیار اور رفتار کے ساتھ مکمل کیا جائے گا، تاکہ عوام کو جلد از جلد اس کا فائدہ پہنچ سکے۔
مجموعی طور پر ہئرکانڈیوارہ میں نالہ برنگی پر نئے پل کی تعمیر کا سنگِ بنیاد علاقے میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، رابطہ سڑکوں کی مضبوطی اور عوامی سہولیات کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: