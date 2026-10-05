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زراعت میں انقلابی تبدیلی کے لیے مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کو انسانی ذہانت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، ایل جی سنہا
سمپوزیم سےخطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ زراعت کا شعبہ اب روایتی غذائی تحفظ کے چیلنجز سے آگے بڑھ رہا ہے۔
Published : October 5, 2026 at 6:00 PM IST
سرینگر: (جاوید ڈار) سرینگر میں آج جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زراعت اور باغبانی کے شعبوں کو درپیش نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مصنوعی ذہانت (اے آئی)، روبوٹکس اور اسمارٹ فارمنگ ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو انسانی ذہانت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔
شیر کشمیر زراعی یونورسٹی شالیمار مین مصنوعی ذہانت روبوٹکس کے موضوع پر منعقدہ ایک داخلی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ زراعت کا شعبہ اب روایتی غذائی تحفظ کے چیلنجز سے آگے بڑھ رہا ہے اور جدت، ٹیکنالوجی اور جدید انجینئرنگ کے ذریعے قیادت کرنے کی جانب گامزن ہے۔
انہوں نے ایسی اختراعات کی اہمیت پر بھی زور دیا جن سے معاشرے کے وسیع طبقےبالخصوص خواتین کو کو فائدہ پہنچے ۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی قیادت میں انجینئرنگ کے شعبے میں ہونے والی جدت کو محض بحث و مباحثے تک محدود رکھنے کے بجائے عملی نتائج میں تبدیل ہونا چاہیے۔
زراعت میں خواتین کی شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے سنہا نے لیبر فورس کے اعداد و شمار کا ذکر کیا، جن کے مطابق دیہی علاقوں کی خواتین کی ایک بڑی تعداد زرعی سرگرمیوں سے وابستہ ہے، جبکہ اس شعبے میں کام کرنے والے کئی افراد اب بھی باقاعدہ اجرت کے بغیر کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے زرعی انجینئروں، سائنسدانوں اور اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی اور حل تیار کریں جو سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے والے اور بدلتے ہوئے موسمی حالات کے پیش نظر زراعت کو زیادہ پائیدار بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔