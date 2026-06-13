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ترال: بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام، درجنوں افراد کی شرکت
فاروق ترالی نے بلڈ ڈونیشن پر زور دیتے ہوئے کہاکہ اسلام ہمیشہ سے ہی سماج کی بھلائی اور بہتری کا سبق دیتا آ ریا ہے۔
Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST
ترال (شبیر بٹ): انصار الحیات بلڈ ڈونرز ٹرسٹ، ایل ڈی اسپتال اور خان پالیکنکل ترال کی جانب سے آج ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس کا افتتاح سٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی نے کیا۔ اس موقعے پر سماج کے مختلف طبقات سے وابسطہ افراد بھی موجود تھے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق ترالی نے کہا کہ خون کا عطیہ دینا انتہائی ثواب کا کام ہے اور ایسا کر کے ہم کسی بھی ضرورت مند کی جان بچانے میں تعاون کر سکتے ہیں، چاہجے وہ کسی بھی مزہب سے تعلق رکھتا ہو۔ بلڈ ڈونیشن کے اس موقعے درجنوں رضاکاروں نے خون کا عطیہ دیا۔
فاروق ترالی نے بتایا کہ اسلام ہمیشہ سے ہی سماج کی بھلائی اور بہتری کا سبق دیتا آ ریا ہے اور اس سلسلے میں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ خون کا عطیہ دے کر ہم کسی بھی انسان کی جان بچا سکتے ہیں اور اس لیے اس عظیم کار خیر میں ہمیں آگے آنا چاہیے اور سماج میں جو بھی توہمات اس کے ساتھ وابسطہ ہیں انہیں توڑنا چاہیے۔
خون عطیہ کرنے والے طارق احمد نے بتایا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرنا وقت کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر نو جوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ اس نیک مشن میں اپنا کردار ادا کریں۔
واضح رہے کہ خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن (World Blood Donor Day) کل یعنی ہر 14 جون کو منایا جاتا ہے تاکہ خون کا عطیہ کرنے، اسے محفوظ کرنے اور خون کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے۔ اس دن خون کے عطیہ کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں شعور بیدار کیا جاتا ہے
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