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دیوالی سے قبل ادھم پور میں گائے کے گوبر سے بنے انوکھے دیے تیار
خواتین گائے کے گوبر اور قدرتی اشیاء سے انتہائی خوبصورت دیے تیار کر رہی ہیں۔
Published : November 2, 2026 at 1:35 PM IST
ادھم پور ( آشیش دت): دیوالی کے موقعے پر اودھم پور کی خواتین نے گائے کے گوبر سے بنے ماحول دوست دیوں کے ذریعے روشنی پھیلانے کا فیصلہ کیام ہے۔ یہ پائیداری اور خود انحصاری کا ایک بہترین مظہر ہے۔ دیوالی قریب آتے ہی، اودھم پور کے علاقے کاہ پھلاٹا میں واقع 'گوکل گودھام کوآپریٹو' سے وابستہ خواتین، روشنیوں کے اس تہوار کو پائیداری اور خود مختاری کا رنگ دے رہی ہیں۔
یہ خواتین گائے کے گوبر اور قدرتی اشیاء سے انتہائی خوبصورت دیے تیار کر رہی ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف ماحول دوست دیوالی منانے کو فروغ مل رہا ہے، بلکہ مقامی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور وہ خود انحصاری کی جانب گامزن ہو رہی ہیں۔ اس سال لوگوں کی جانب سے بہت حوصلہ افزا ردعمل دیکھنے میں آیا ہے۔ گائے کے گوبر سے بنے ان دیوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
دہلی ہریانہ اور جنوبی ہند کے مختلف حصوں سے صارفین آن لائن اور آف لائن آرڈرز دے رہے ہیں۔ یہ پہل خواتین کو گھر بیٹھے کام کرنے کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔ کئی خواتین اپنے گھروں میں ہی دیے تیار کر کے انہیں 'گوکل گودھام' بھیجتی ہیں، جہاں انہیں اکٹھا کر کے پیک کیا جاتا ہے اور فروخت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کے 'آتم نربھر بھارت' (خود انحصار بھارت) اور 'ووکل فار لوکل' (مقامی مصنوعات کی حمایت) کے وژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد مقامی مصنوعات، خواتین کی قیادت میں کاروبار اور پائیدار طریقوں کو فروغ دینا ہے۔
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ان خواتین کے لیے، ہر دیا محض تہوار کی ایک روایت نہیں، بلکہ یہ اعتماد، وقار، معاشی خود مختاری اور خود انحصاری کی علامت ہے۔ اودھم پور سے لے کر ملک بھر کے گھروں تک پہنچنے والے یہ ہاتھ سے بنے دیے ایک ایسا پیغام لے کر جا رہے ہیں جو دیوالی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ پائیداری خواتین کی خود مختاری اور ایک سرسبز و خود انحصار بھارت کا پیغام ہے۔