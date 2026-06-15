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امرناتھ یاترا سے قبل جموں میں ہائی الرٹ، پولیس کا گھر گھر تصدیقی مہم کا آغاز
امت شاہ کی زیر صدارت منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے بعد یاترا کی سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے
Published : June 15, 2026 at 2:53 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بابا برفانی کی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز سے قبل جموں و کشمیر میں سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ 3 جولائی سے شروع ہونے والی یاترا کے پیش نظر سکیورٹی ایجنسیاں مکمل طور پر الرٹ موڈ پر ہیں اور حساس علاقوں میں وسیع پیمانے پر تلاشی اور تصدیقی مہمات جاری ہیں۔
حال ہی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے بعد یاترا کی سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے ۔انہیں ہدایات کی روشنی میں جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات کی نگرانی میں یاترا کے راستوں، یاتری بیس کیمپوں اور قومی شاہراہ کے اطراف واقع علاقوں میں خصوصی ویریفکیشن ڈرائیو چلائی جا رہی ہے۔
اس سلسلے میں جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس بیس کیمپ کے آس پاس پولیس نے گھر گھر جا کر رہائشیوں کی تفصیلات جمع کیں ۔ مہم کے دوران پولیس اہلکاروں نے خاندان کے افراد کی تعداد، کرایہ داروں کی موجودگی اور ان کے پولیس ویریفکیشن سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اس دوران پولیس نے مقامی شہریوں کو بھی ہدایت دی کہ کسی بھی مشتبہ شخص یا مشکوک شے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں اور ہر وقت چوکس رہیں۔
دوسری جانب ایک سیاسی پیش رفت کے تحت سابقہ وزیر اعلی جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے پہلگام میں آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا کشمیر کے لیے پورے ہندوستان میں نفرت اور غلط فہمیوں کے خاتمے کا ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہر امرناتھ یاتری کشمیر کا مہمان ہیں اور وہ یہاں کے لوگوں، ثقافت اور روایات کا پیغام ملک کے کونے کونے تک لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یاتری یہاں سے محبت، خلوص، گرمجوشی اور مہمان نوازی کی یادیں لے کر واپس جائیں۔ اسی طرح ہم کشمیر کی اصل روح کا دفاع کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائے جانے والے منفی بیانیوں کا مؤثر جواب دے سکتے ہیں۔
محبوبہ نے کہا کہ یاترا کا تحفظ صرف سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری نہیں بلکہ کشمیر کے عوام کا بھی مشترکہ فریضہ ہے۔ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی نفرت اور سماجی تقسیم کے ماحول میں امرناتھ یاترا کو ہم آہنگی، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ مہبوبہ مفتی کے مطابق یاتری دراصل کشمیر کے سفیر بن کر واپس جاتے ہیں اور اپنے علاقوں میں یہاں کے لوگوں کے رویے اور مہمان نوازی کا تذکرہ کرتے ہیں۔
انہوں نے ذور دے کر کہا کہ کشمیر اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور تعصبات کا بہترین جواب عوامی رابطے، محبت بھرے استقبال اور انسانیت کے جذبے کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امرناتھ یاترا ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جسے مقامی لوگ اپنے تعاون، تحفظ اور شمولیت کے ذریعے کامیاب بنائیں تاکہ کشمیر کی حقیقی تہذیب، رواداری اور بھائی چارے کی عکاسی ہو سکے۔
قابل ذکر ہے کہ رواں سال امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 9 اگست تک جاری رہے گی اس بار بھی لاکھوں عقیدت مندوں کی متوقع آمد کے پیش نظر سکیورٹی ایجنسیاں زمینی نگرانی کے ساتھ ساتھ فضائی نگرانی کے نظام کو بھی مزید مؤثر بنانے میں مصروف ہیں تاکہ یاترا کو پرامن اور محفوظ ماحول میں مکمل کیا جا سکے-