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امرناتھ یاترا 2026: سی ڈی ایس جنرل سبرامنی آج کشمیر میں سیکورٹی کا جائزہ لیں گے
CDS سرینگر میں 15 کور ہیڈکوارٹر میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیں گے اورایل او سی پر دراندازی کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیں گے۔
Published : June 27, 2026 at 12:08 PM IST
سرینگر: چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل این ایس راجہ سبرامنی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سے قبل سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج کشمیر کا دورہ کریں گے۔
حکام نے سی ڈی ایس کے جموں و کشمیر کے پہلے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے جانکاری دی کہ، اپنے دورے کے دوران، سی ڈی ایس سرینگر میں 15 کور ہیڈکوارٹر میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیں گے اور لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے ساتھ فوجیوں کی تعیناتی اور دراندازی کے خلاف اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آگے کے علاقوں کا دورہ کریں گے۔
کشمیر کا یہ دورہ 31 مئی کو سی ڈی ایس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے جنرل سبرامنی کے جموں و کشمیر کے پہلے سرکاری دورے کے بعد ہو رہا ہے۔
جمعہ کے روز، سی ڈی ایس نے ادھم پور میں شمالی کمان کے ہیڈکوارٹر اور نگروٹا میں 16 کور ہیڈ کوارٹر میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ فوج کے سینئر کمانڈروں نے انہیں انسداد دہشت گردی آپریشنز، سیکورٹی کی صورتحال اور کنٹرول لائن پر دراندازی کو روکنے کے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔
سی ڈی ایس نے اس ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ حکام نے انہیں سیکورٹی فورسز کی تعیناتی، ایجنسیوں کے درمیان رابطہ کاری اور یاتریوں کی محفوظ نقل و حرکت کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔
بعد میں، جنرل سبرامنی نے راجوری اور پونچھ کے سرحدی اضلاع میں آگے کے علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایل او سی پر تعینات فوجیوں کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ کمانڈروں کے ساتھ بات چیت کی اور سرحد پار سے عسکریت پسندوں کی دراندازی کی مسلسل کوششوں کے درمیان دراندازی مخالف گرڈ کا جائزہ لیا۔
فوج نے انہیں حالیہ دراندازی کی کوششوں اور خطے میں ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجوں کے جواب سے بھی آگاہ کیا۔
سالانہ یاترا سے قبل پورے جموں و کشمیر میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، فورسز نے یاترا کے راستوں اور حساس علاقوں میں نگرانی، علاقے پر تسلط اور انسداد دہشت گردی آپریشنز کو تیز کر دیا ہے۔
اس دوران وزیر مملکت برائے دفاع سنجے سیٹھ نے لداخ کا تین روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے اور سیاچن گلیشیئر کا دورہ کریں گے تاکہ بالائی علاقے میں تعینات فوجیوں کی فلاح و بہبود، حالات زندگی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لے سکیں۔
علیحدہ طور پر، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اوپیندر دویدی نے سینئر فوجی کمانڈروں کے ساتھ مشرقی لداخ میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ سے بھی ملاقات کی تاکہ سول ملٹری کوآرڈینیشن، علاقائی ترقی اور یونین ٹیریٹری انتظامیہ میں اگنی ویروں کی دوبارہ ملازمت کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
فوجی سربراہ نے بعد میں لداخ سکاؤٹس رجمنٹل سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تربیتی انفراسٹرکچر، آپریشنل صلاحیتوں اور جدید کاری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نمایاں خدمات پر منتخب اہلکاروں کو تعریفی کارڈز پیش کیے۔
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