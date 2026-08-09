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زعفران صنعت کے تحفظ اور فروغ کے لیے محکمہ زراعت کے اقدامات تیز
ایگریکلچر آفیسر عاشق احمد نے کہا کہ محکمہ زراعت کشمیر کی زعفران صنعت کے تحفظ اور فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔
Published : August 9, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 3:13 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ زعفران صنعت کے تحفظ اور فروغ کے لیے محکمہ زراعت نے اہم اقدامات شروع کیے ہیں۔ اس سلسلے میں پامپور کے علاقے میں زعفران کے بیج (کارم) کی افزائش کے لیے سیڈ ملٹی پلکیشن نرسریاں قائم کی جا رہی ہیں، تاکہ معیاری زعفرانی کارم کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس روایتی فصل کی کاشت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
محکمہ زراعت نے زعفرانی کارم کو کشمیر وادی سے باہر لے جانے اور برآمد کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد کشمیر کی زعفران وراثت کا تحفظ، وادی سے زعفرانی کارم کے غیر ضروری اخراج کو روکنا اور آئندہ کے لیے معیاری پودے لگانے والے مواد کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔
محکمہ کے حکام کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف زعفران ایکٹ 2007 اور سیڈ ایکٹ 1966 کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
حکام کے مطابق زعفرانی کارم نکالنے اور ان کی دوبارہ کاشت کا عمل 15 اگست سے شروع ہونا ہے، جس کے پیش نظر محکمہ زراعت نے وادی سے باہر زعفرانی کارم کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے لیے نگرانی، معائنہ اور چیکنگ کا عمل مزید سخت کر دیا ہے۔
ایگریکلچر آفیسر پانپور میر عاشق احمد نے کہا کہ محکمہ زراعت کشمیر کی زعفران صنعت کے تحفظ اور اسے مزید فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زعفرانی کارم کو کشمیر سے باہر لے جانے اور فروخت کرنے پر پابندی عائد کرنا فصل کے پودے لگانے والے مواد کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ کی جانب سے متعدد زعفران سیڈ ملٹی پلکیشن نرسریاں قائم کی جا رہی ہیں، جن سے معیاری کارم کی دستیابی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ زعفران کی کاشت کے دائرہ کار کو بھی وسعت دینے میں مدد ملے گی۔
محکمہ زراعت کے یہ اقدامات کشمیر کی صدیوں پرانی زعفران وراثت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ خطے میں زعفران صنعت کی پائیدار ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے مقصد سے اٹھائے جا رہے ہیں۔
ایگریکلچر آفیسر نے عوام سے اپیل کی کہ زعفرانی کارم وادی سے باہر فروخت نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کشمیر کی زعفران صنعت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور زعفران کاشتکار بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے محکمہ زراعت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اجتماعی تعاون سے ہی کشمیر کی قیمتی زعفران صنعت کو محفوظ اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔