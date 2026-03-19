کچن گارڈننگ کوفروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت کی منفرد پہل
ترال میں محکمہ زراعت کی جانب سے سبزیوں کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔
Published : March 19, 2026 at 7:52 AM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): محکمہ زراعت نے جنوبی کشمیر کے ترال میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے،اور سبزیوں کو بیماریوں سے محفوظ مزید بہتر بنانے اور جلد پختگی کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ پیداوار دینے والے ہائبرڈ سبزیوں کے بیجوں (مثلاً ٹماٹر،پھول گوبھی،بند گوبھی،ساگ اور دیگر سبزیوں کو فروغ دینے کے ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔
یہ اقدامات سبسڈی پر تقسیم پولی ہاؤسز میں محفوظ کاشت، اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جدید کاشت کی تکنیکوں کے بارے میں تکنیکی معلومات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اس سلسلے میں آج ترال میں محکمہ زراعت نے ہائی ٹیک نرسری نزدیک ترال بالا کے نزدیک ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ جس میں محکمہ زراعت کے اعلی آفیسر ان اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شمولیت کی اس موقع پر قلیل قیمت پر لوگوں کو ہایبرڈ سبزی پنیری تقسیم کی گی۔
ہدایت دی گئی کہ وہ کچن گارڈننگ کو فروغ دیں اور آرگنایک سبزی کا لطف لینے کے لیے محکمہ زراعت کی ان اقدامات کی سراہنا کرنی چاہیے۔ اس موقع پر خریداری کرنے آئی ایک خاتون نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ زراعت کی اس پہل کی عوامی سطح پر سراہنا ہونی چاہیے کیونکہ اس سے قبل ہمیں ہائی برڈ سبزیوں کی پنیری کے لیے سرینگر یا اننت ناگ جانا پڑتا تھا لیکن اب انھیں یہ سہولیات گھر کی دہلیز پر فراہم ہورہی ہے جو کہ ایک مثبت پہل ہے۔
مزید پڑھیں:ویسو قاضی گنڈ مائیگرنٹ کالونی میں شِوراتری کی تقریبات کیلئے شاندار انتظامات مکمل
ایگریکلچرل ایکسٹنشن آفیسر محمد یعقوب میر نے بتایا کہ کچن گاڑننگ کا رحجان کشمیر میں بڑھ رہا ہے،جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اس حوالے سے آج ہم نے ہائی ٹیک نرسری سے بہتر کوالٹی کی سبزیاں لوگوں کو فراہم کی ہے،تاکہ لوگ گھروں کے اندر بہترین سبزیاں پیدا کی جا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت مستقبل میں اس پہل کو جاری رکھے گا۔