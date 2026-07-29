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'موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے محکمہ زراعت جدید اقسام (ویریٹیز) اور نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے'
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ دنیا بھر میں زرعی زمین سکڑنے کے باعث غذائی تحفظ ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔
Published : July 29, 2026 at 3:53 PM IST
پلوامہ : (سیدعادل مشتاق) کسانوں کی آمدنی میں اضافہ، پائیدار زراعت اور مثالی کاشتکاری کو فروغ دینے کے مقصد سے محکمہ زراعت پلوامہ نے ایک روزہ ضلعی سطح کی کسان کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر (ایکسٹینشن) کشمیر، ایم ایل اے پانپور، محکمہ کے اعلیٰ افسران اور ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران حکومت اور متعلقہ محکموں کی جانب سے کسانوں کی آمدنی بڑھانے، پائیدار زراعت کو فروغ دینے اور زرعی مصنوعات کے معیار کو بہتر بنانے سے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی تاکہ کسان بہتر منافع حاصل کر سکیں۔
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ دنیا بھر میں زرعی زمین سکڑنے کے باعث غذائی تحفظ ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ماہرین، حکومت اور متعلقہ محکمے جدید زرعی ٹیکنالوجی اور نئی تکنیکوں کو فروغ دے رہے ہیں تاکہ محدود زمین سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔
کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے مؤثر طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے محکمہ زراعت پلوامہ کی یہ پہل انتہائی سودمند ثابت ہوئی، جس میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی۔
کانفرنس کے دوران ماہرین اور مقررین نے موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے چیلنجز، ان سے نمٹنے کے طریقوں اور محکمہ زراعت کی مختلف فلاحی و ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں کسانوں کو تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر (ایکسٹینشن) کشمیر، مجتبیٰ یحییٰ مخدومی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے اور کسانوں کے مفاد میں متعدد پالیسیاں اور اسکیمیں متعارف کرائی گئی ہیں، جن سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ وادی کے تمام اضلاع میں فصل بیمہ (کراپ انشورنس) اسکیم کے بارے میں کسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیشِ نظر فصل بیمہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔