ترال میں باجرے کی پیداوار کے لیے محکمہ زراعت سرگرم
محکمہ زراعت نے آج سب ڈویژن ترال میں پروموشن آف نیوٹری سیریلز کے تحت ایک روڈ شو اور جوار سے متعلق مہم کا انعقاد کیا۔
Published : February 4, 2026 at 7:58 PM IST
ترال : جموں و کشمیر میں موسمیاتی تبدیلیاں گزشتہ کئی برسوں سے عوامی سطح پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہیں اب محکمہ زراعت نے ایک کثیر المدتی پروگرام کے تحت اب باجرے کی کاشت کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے جس کے تحت جن علاقوں میں پانی کی کمی ہو وہاں باجرے کی کھیتی کی جاے گی۔
اس حوالے سے محکمہ زراعت نے آج سب ڈویژن ترال میں سال 2025-26 کے لیے ایچ اے ڈی پی پروجیکٹ "پروموشن آف نیوٹری سیریلز (ملٹس)" کے تحت ایک روڈ شو اور جوار مہم کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد یحییٰ نقاش نے چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ، وحید الرحمن، محکمہ زراعت کے افسران، دیگر محکموں کے افسران اور کثیر تعداد میں کسانوں کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر شروع کیا۔
یہ روڈ شو ایگریکلچر آفس ترال سے شروع ہوا، جو قصبہ کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا، کلاک ٹاور، ترال کے نزدیک اختتام پذیر ہوا، جس میں عوام کی خاصی توجہ اور شرکت تھی۔ مہم کا بنیادی مقصد کاشتکاروں اور عام لوگوں میں باجرے کی غذائیت کی اہمیت، غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں ان کے کردار اور پائیدار اور موسمیاتی لچکدار زراعت میں ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔
حکام نے غذائی اناج کی کاشت اور استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایچ اے ڈی پی پروجیکٹ کے تحت حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی، کسانوں کو بہتر آمدنی اور بہتر مٹی کی صحت کے لیے باجرے کی کاشت کو اپنانے کی ترغیب دی۔
واضح رہے کہ کشمیر میں عمومی طور دھان، مکئ اور دیگر کئ فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے تاہم اب محکمہ زراعت ایک نیے منصوبہ کے تحت باجرے کی پیداوار کو فروغ دہنا چاہتا۔ ہے یہ منصوبہ کتنا کامیاب ہوگا یہ تو آنے واکے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔