2025 کا زرعی سال: کشمیر کے کسان تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں
ماہرین کےمطابق جموں وکشمیرمیں 2025 کا زرعی نقصان نا قابل یقین ہیں،یہ بحران ایک واضح انتباہ ہے،کسان قرضوں تلے دب گئے ہیں۔
Published : December 20, 2025 at 6:05 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): سال 2025 کا کلینڈر وادی کشمیر کے زرعی اور باغبانی شعبوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ غیر موزوں موسمی حالات، بے وقت شدید بارشوں، سیلاب، ژالہ باری،درختوں سے بے تحاشا پھل گرنے اور قیمتوں میں بدریج گراوٹ نے کسانوں کو شدید مالی بحران میں مبتلا کر دیا۔ سرکاری تخمینے کے مطابق فصلوں کو سینکڑوں کروڑ روپے کا نقصان پہنچا، جبکہ ٹریڈرس اور کسان تنظیموں اور کا کہنا ہے کہ اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود معاوضے اور راحتی امداد کا عمل سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث کسان قرضوں تلے دب گئے ہیں۔
اگرچہ جموں و کشمیر انتظامیہ کے مطابق حالیہ موسمی آفات کے نتیجہ میں زرعی اور باغبانی شعبہ کو 200 کروڑ سے زیادہ نقصان ہوا۔ تاہم، کسان تنظیموں، تاجر اور باغ مالکان کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار زمینی حقائق کی عکاسی نہیں کرتے۔ ان کے مطابق مختلف وجوہات کی وجہ سے ، صرف باغبانی کے شعبہ میں ہی مجموعی نقصان ہزاروں کروڑ میں ہوا ہے۔
ماہرین اور کسانوں کے مطابق اس بحران کی کئی وجوہات ہیں ،اُن میں خاص کر غیر متوقع موسمی حالات، رسائی میں رکاوٹیں، مارکیٹ میں گراوٹ، اور درختوں سے بے تحاشا فروٹ گرنا شامل ہیں۔
غیر متوقع موسمی حالات کی وجہ سے، وادی کے کئی علاقوں میں ابتدائی مرحلہ میں شدید ژالہ باری ہوئی، وہیں نازک ایام کے دوران مسلسل بارشیں ہونے سے دھان کے کھیت اور میوہ باغات سیلاب کی زد میں آگئے، باغات میں فروٹ تیار ہوچکا تھا تاہم جموں سرینگر قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے کسان اپنا ہاتھ روکنے پر مجبور ہوگئے، جس دوران درختوں سے بے تحاشا فروٹ گرکر برباد ہوگیا۔ وہیں تازہ سیبوں سے بھرے مال بردار سینکڑوں ٹرکس راستے یں کئی ہفتوں تک درماندہ ہوگئے۔جس کے باعث سیب اور دیگر پھل منڈیوں تک بروقت نہ پہنچ سکے، اور بڑی مقدار میں پیداوار ضائع ہو گئی۔
وہیں جب منڈیوں میں فروٹ تاخیر سے پہنچے تو ان کی کوالٹی متاثر ہو چکی تھی جس کی وجہ سے قیمتوں میں 30 سے 80 فیصد تک کمی دیکھی گئی، بلکہ مناسب قیمت نہ ملنے سے بعض کسانوں کو اپنی ہی فصل مہنگی پڑگئی اور مال کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کرنا پڑا۔ بحرانی صورتحال کے دوران ٹرانسپورٹرز نے بھی کسانوں کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور موقع کا فائدہ اٹھا کرکاشتکاروں سے حد سے زیادہ کرایہ وصول کیا
اکثر یہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ حکومت کے پاس کرایہ کنٹرول کرنے کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ،جس کی وجہ سے ہاروسٹنگ سیزن کے دوران ٹرانسپورٹرز کسانوں سے من مانی کرایہ وصول کر رہے ہیں۔
اگرچہ تاجروں اور کاشتکاروں کی جانب سے آواز اٹھانے کے بعد متعلقہ محکمہ نے ٹرانسپورٹرز کے لئے باضابطہ طور کرایہ نامہ اجراء کیا تاہم زمینی سطح پر اس کا خاص اثر نہیں رہا ،ادھر حکومت کی جانب سے سیبوں کی ترسیل کے لئے مال بردار ٹرین سہولت دستیاب رکھی گئی تاہم اوسط کے لحاظ سے ناکافی تھی لیکن کچھ حد تک کسانوں کو راحت ملی۔
مجموعی طور پر کسانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ قیمتیں ان کے پیداواری اخراجات تک پورے نہیں کر پا رہیں۔ پیکنگ، مزدوری، ٹرانسپورٹ اور بینک قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ بیشتر کسان کریڈٹ کارڈ(کے سی سی) اور دیگر قرضوں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن آمدنی میں شدید کمی کے باعث ادائیگیاں ممکن نہیں رہیں۔
وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے باغ مالکان اور کسان تنظیمیں ٹریڈرس ایسوسی ایشنز حکومت سے فوری اور مؤثر امداد کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ دھان و دیگر فصلوں کو ہوئے نقصان کے عیوض فوری طور معاوضہ فراہم کیا جائے ۔ان کا مزید کہنا ہے کہ کسان کریڈٹ کارڈ(کے سی سی) قرضوں میں ریلیف یا معاف، مارکیٹ انٹروینشن اسکیموں کی بحالی ،کولڈ اسٹوریج اور متبادل ٹرانسپورٹ سہولیات میں سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے انشورنس اور حفاظتی اقدامات اٹھائے جائیں،کسانوں کے مطابق سیلاب سے ہوئے نقصان کے بعد حکومت کی جانب سے جائزہ تو لیا گیا تاہم معاوضہ ناکافی اور تاخیر کا شکار ہے۔
ماہرین کے تاثرات :
باغبانی کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے اور لاکھوں افراد کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر فوری اور دیرپا اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف کسان بلکہ پوری دیہی معیشت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔سال 2025 کا یہ بحران ایک واضح انتباہ ہے کہ موسمی تبدیلیوں، کمزور رسائی نظام ناکافی حکومتی تحفظ کے باعث کشمیر کا زرعی شعبہ شدید خطرات سے دوچار ہے۔ شعبہ کو تقویت دینے کے لئے بروقت امداد اور منظم پالیسی کی ضرورت ہے ۔
ہارٹیکلچر ماہر عامر منظور نے زور دیا کہ میوہ صنعت کو بچانے کے لیے صرف سیب پر انحصار ختم کرتے ہوئے دیگر پھلوں کی کاشت کو بھی فروغ دیا جائے، جبکہ کولڈ اسٹوریج کی تنصیب اور باغات میں چھوٹے ذخیرہ مراکز قائم کرنا ناگزیر ہے۔جس سے اس انڈسٹری کو بچایا جا سکتا ہے ۔
جبلی پورہ فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری عبدالغنی کمال کے مطابق رواں برس ہارٹیکلچر سیکٹر شدید بحران کا شکار رہا، جس کے باعث کسان قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے کسانوں کے بینک قرضے معاف کرنے، نقصانات کا معاوضہ دینے اور سیلاب کے بعد متاثرہ زمینداروں، بالخصوص دھان کاشتکاروں، کو فوری امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
تاجر و کاشتکار بلال احمد تانترے کا کہنا ہے کہ سیاحت کے بعد فروٹ انڈسٹری کا زوال معیشت کے لیے شدید دھچکا ہے، معاوضہ اور بازآبادکاری کے اعلانات زمینی سطح پر نظر نہیں آ رہے، جس کے باعث لوگ مقروض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے فوری ریلیف پیکیج کے اعلان کی اپیل کی۔
ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کے ایریا مارکیٹنگ افسر(اے ایم او) مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ سرکار ایچ اے ڈی پی کے تحت کسانوں کو مختلف اسکیمیں فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ بیشتر کسان لے رہے ہیں ،انہوں نے کہا کہ سرکار چھوٹے اور بڑے کولڈ اسٹوریز بھی سبسڈی بنیاد پر فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ کسان اٹھا سکتے ہیں، مشتاق نے کہا کہ مارکیٹس میں قیمتوں کا توازن برقرار رکھنے کے لئے کوالٹی پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ،اور کاشتکاروں کو دیگر مختلف ہائبرڈ پھلوں کی کاشتکاری پر بھی اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔