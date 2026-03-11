ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ میں قبائلی کسانوں کے لیے اہم آگاہی اور زرعی اِن پٹ تقسیم پروگرام منعقد
پروگرام کے دوران مستحق قبائلی کسانوں میں مختلف زرعی اِن پٹس اور سازوسامان بھی تقسیم کیے گئے۔
Published : March 11, 2026 at 5:55 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ میں قبائلی کسانوں کے لیے اہم آگاہی اور زرعی اِن پٹ تقسیم پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والے کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں، حکومتی اسکیموں اور زرعی وسائل کے مؤثر استعمال کے بارے میں آگاہ کرنا تھا تاکہ ان کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔
تقریب میں غلام محی الدین میر رکنِ اسمبلی راجپورہ، بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے قبائلی کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے پروگراموں کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جدید زرعی طریقوں کو اپنانے سے کسانوں کی معاشی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ماہرین کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقوں کو اپنی کھیتی باڑی میں شامل کریں۔
اس موقع پر شیر کشمیر یونیورسٹی أف ایگریکلچر سائنس و ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کانٹ، ہیڈ کرشی وگیان کیندرہ ملنگ پورہ پروفیسر جاوید مغلو اور ڈین ڈیپارٹمنٹ آف فشریز سکاسٹ کشمیر گاندربل بھی موجود تھے۔ ماہرین نے کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں، بہتر بیجوں کے استعمال، مٹی کی صحت، مچھلی پروری اور زرعی پیداوار میں اضافے کے مختلف طریقوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
پروگرام کے دوران مستحق قبائلی کسانوں میں مختلف زرعی اِن پٹس اور سازوسامان بھی تقسیم کیے گئے تاکہ وہ اپنی زرعی سرگرمیوں کو مزید بہتر اور مؤثر بنا سکیں۔ کسانوں نے اس پروگرام کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے اس طرح کی آگاہی مہمات کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔
منتظمین کے مطابق اس قسم کے پروگراموں کا مقصد دیہی اور قبائلی علاقوں میں رہنے والے کسانوں کو سائنسی بنیادوں پر زرعی رہنمائی فراہم کرنا اور انہیں جدید سہولیات سے روشناس کرانا ہے تاکہ علاقے میں زرعی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔