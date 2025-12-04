ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فوج میں شامل ہونے کا اگنی ویروں کا فیصلہ جرات، حب الوطنی اور قوم کے تئیں گہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، عمر
عبداللہ نےکہا کہ جب بھی ہندوستان نے اپنی سخت ترین لڑائیوں کا سامنا کیا ہے، جے اے کے ایل آئی رجمنٹ مضبوط سے کھڑی ہوئی۔
Published : December 4, 2025 at 4:15 PM IST
سری نگر: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جمعرات کو جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری رجمنٹل سنٹر میں شامل اگنی ویروں کے چھٹے بیچ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فوج میں شامل ہونے کا ان کا فیصلہ جرات، حب الوطنی اور قوم کے تئیں گہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔
عبداللہ نے سری نگر میں قائم جے اے کے ایل آئی رجمنٹ میں تربیت مکمل کرنے والے 711 ریکروٹس کے چھٹے بیچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "مجھے خوشی ہے کہ مجھے اس لمحے کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔"
عبداللہ نے کہا کہ جب بھی ہندوستان نے اپنی سخت ترین لڑائیوں کا سامنا کیا ہے، جے اے کے ایل آئی رجمنٹ مضبوطی سے کھڑی ہوئی۔ پرم ویر چکر کے فاتح بانا سنگھ کی میراث کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس رجمنٹ نے ہمیشہ ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ "مجھے فخر ہے کہ ہر 26 جنوری کو انہیں ان کی عظیم قربانی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے نئے فوجیوں سے اپیل کی کہ وہ اس حلف کا احترام کریں جو انہوں نے اپنی توثیق کی تقریب کے دوران اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا، "میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس حلف کو برقرار رکھیں جو انہوں نے ملک کو متحد اور محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا ہے۔ میں اگنیوروں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔"
انہوں نے انسٹرکٹرز کی طرف سے لگائے گئے نظم و ضبط کی بھی تعریف کی اور کہا کہ نئے فوجیوں نے ملک کے لیے وابستگی کی زندگی کو اپنایا ہے۔ "میں ایک بار پھر انہیں نظم و ضبط، خدمت اور ملک کے لیے وابستگی کی زندگی کا انتخاب کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔"
اگنیور کے والدین کو عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ جنرل پرشانت سریواستو، میجر جنرل ابھیجیت مترا اور میجر جنرل سوربھ شرما سمیت اعلیٰ فوجی قیادت کی جانب سے گورو میڈل سے نوازا گیا۔
پریڈ میں عبداللہ نے ریاستی تحقیقاتی قواعد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن ہمیں بلائے اور ایس آئی آر کے بارے میں ہمارے خدشات کو دور کرنا چاہئے،" انہوں نے مزید کہا وہ مشینوں سے نہیں بلکہ انتخابات میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور جموں و کشمیر کی حد بندی اس کی ایک مثال ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ ہندوستان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس ہمیشہ سے ہمارا اچھا حامی رہا ہے، جب بھی کسی دشمن نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے، ہمارے روس کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ عبداللہ نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اب یوکرین جنگ کو حل کرنے میں اچھا کردار ادا کریں گے۔