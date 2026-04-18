بالاکوٹ میں لینڈ مائن کی زد میں آکر اگنی ویر زخمی

فوجی گشت کے دوران ایک لینڈ مائن پھٹ گئی جس میں ایک اگنی ویر زخمی ہوا جس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔

Published : April 18, 2026 at 6:23 PM IST

پونچھ (جہانگیر خان): صوبہ جموں کے سرحدی اضلاع پونچھ اور راجوری میں دو الگ الگ حادثات میں دو فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ضلع پونچھ کے بالاکوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب ہفتہ کو ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک فوجی زخمی ہوگیا۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ صبح تقریباً 10 بجے اس وقت پیش آیا جب فوجی اہلکار علاقے میں گشت کر رہے تھے۔

ذرائع نے بتایا کہ دھماکے میں ایک اگنی ویر اہلکار زخمی ہوا، جسے فوری طور پر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ بعد ازاں اسے بہتر علاج و معالجہ کے لیے آرمی اسپتال راجوری منتقل کیا گیا۔

حکام کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے علاقے میں مسلسل بارش ہو رہی تھی، جس کے باعث زمین میں دبی بارودی سرنگ اپنی جگہ سے سرک گئی اور گشت کے دوران جب فوجی پارٹی اس مقام سے گزری تو سرنگ اچانک پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں اگنی ویر فوجی اہلکار زخمی ہو گیا۔

زخمی فوجی کی شناخت جموں کشمیر رائفلز کے جوان شیو سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جن کا علاج آرمی اسپتال راجوری میں جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی سرحد خاص کر ایل او سی پر ماضی میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔

