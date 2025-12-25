بوڑھے تیندوے انسانی بستیوں کے قریب کیوں آ رہے ہیں؟

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بوڑھے تیندوے انسانی بستیوں کے قریب کیوں آ رہے ہیں؟
وادی خاص کر جنوبی کشمیر میں بوڑھے اور کمزور جنگلی جانوروں کا انسانی بستیوں کی جانب رخ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔
Published : December 25, 2025 at 3:57 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : وادی کشمیر میں جنگلی جانوروں کا انسانی بستیوں کے قریب بار بار دکھائی دینے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو جان و مال کے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اننت ناگ، کولگام اور پلوامہ سمیت جنوبی کشمیر کے اضلاع میں ریچھ خاص کر تیندووں کی موجودگی اور انسانوں پر حملوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران تین کمسن بچوں کی چیر پھاڑ کے علاوہ جنگلی جانوروں نے متعدد افراد کو زخمی کر دیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلات کا سکڑتا رقبہ، درختوں کی بے تحاشہ کٹائی، اربنائزیشن اور کچرے کے ناقص انتظام سے جنگلی جانوروں کا قدرتی مسکن بھی سکڑتا جا رہا ہے۔ اسی باعث تیندوے سمیت دیگر درندے اب صرف برفباری کے موسم میں ہی عارضی طور پر نیچے آنے والے جانور نہیں رہے بلکہ انسانی بستیوں کے قریب مستقل طور پر رہائش بھی اختیار کر رہے ہیں۔ باغات ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ثابت ہو رہی ہیں جبکہ کچرے کے ڈھیر ان کے لیے آسان خوراک کی فراہمی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔
وائلڈ لائف آفیسر، مختار احمد، کے مطابق متعدد جنگلی جانور خاص کر تیندوے بڑھاپے یا دیگر جسمانی کمزوریوں کے باعث شکار کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں اور جنگل میں خوراک نہ ملنے کے بعد یہ بوڑھے جانور آسان خوراک کی تلاش میں انسانی بستیوں کا رخ کرتے ہیں۔
مختار کے مطابق جوان درندے جنگلات میں با آسانی اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں، تاہم بڑھاپا اور کمزور جسم انہیں جنگل کے قدرتی ماحول میں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا، جس کے بعد یہ بستیوں کے قریب آ کر نسبتاً آسان خوراک کی تلاش میں بعض اوقات انسانوں پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا گیا کہ ’’بستیوں کے اطراف گھومنے والے متعدد بوڑھے تیندوے اپنی بقیہ ماندہ زندگی انسانی آبادیوں کے قریب ہی گزارتے ہیں اور باغات، لکڑی کے ذخائر اور کچرا کے بڑے ڈھیر ان کے لیے رہائش اور خوراک دونوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اس صورتحال نے انسان اور جنگلی حیات کے درمیان ٹکراؤ کو روزمرہ کا معمول بنا دیا ہے، جس میں جانوروں کے شکار سب سے زیادہ کمسن بچے بنتے ہیں۔‘‘
ادھر، رواں برس محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے درجنوں جنگلی جانوروں کو انسانی بستیوں سے بحفاظت ریسکیو کرکے جنوبی کشمیر کے مختلف جنگلات میں دوبارہ آزاد چھوڑ دیا۔ وہیں محکمہ نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’جنگلی جانور کی موجودگی کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر وائلڈ لائف کنٹرول روم یا قریبی پولیس/انتظامیہ کو اطلاع دیں اور کسی بھی صورت خود مداخلت نہ کریں۔‘‘
محکمہ کی جانب سے سبز سونے کی لوٹ روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ جنگلی جانوروں کو محفوظ مسکن فراہم کرنے اور عوام کو خبردار کرنے سے جنگلی جانوروں اور انسانوں کے بڑھتے تصادم کو روک کر انسانی جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکتا ہے۔
