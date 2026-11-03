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آغا روح اللہ کو دہلی کی پشت پناہی حاصل ہے، انہوں نے عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، انیس الاسلام
انیس الاسلام نے کہا دہلی جانے کے بعد روح اللہ نے کن لوگوں کے اشاروں پر کام کیا آنےوالے وقت میں کئی حقائق سامنےآئیں گے۔
Published : November 3, 2026 at 4:52 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز اننت ناگ انیس الاسلام نے سید آغا روح اللہ مہدی پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں دہلی کی پشت پناہی حاصل ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کرنے کے بجائے اپنی ہی جماعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ۔ انیس الاسلام نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے آغا روح اللہ کو انتخابی مینڈیٹ اس مقصد کے تحت دیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں عوام کے جذبات، مسائل اور سیاسی حقوق کی مؤثر انداز میں ترجمانی کریں گے، تاہم ان کے حالیہ سیاسی طرزِ عمل سے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری ملک میں ہر شخص کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے اور اپنی رائے کے مطابق راستہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ آغا روح اللہ نے نیشنل کانفرنس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ان کا ذاتی فیصلہ ہے، تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ عوام نے ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے انہیں پارلیمنٹ تک پہنچایا تھا تاکہ وہ عوامی مفادات اور خواہشات کی بہتر انداز میں نمائندگی کریں۔ انیس الاسلام کے مطابق، ان کے اس فیصلے سے ان لوگوں کے اعتماد کو شدید دھچکا پہنچا ہے جنہوں نے انہیں اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا۔
انیس الاسلام نے مزید کہا کہ آغا روح اللہ نے متعدد مرتبہ پارلیمنٹ میں دفعہ 370 اور دفعہ 35-اے کی بحالی کا معاملہ اٹھایا اور نیشنل کانفرنس نے کبھی ان کے اس مؤقف پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کوئی سوال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی نے ہمیشہ انہیں اپنے سیاسی مؤقف اور عوامی حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی آزادی دی، تاہم دہلی کا دورہ کرنے کے بعد آغا روح اللہ نے اچانک اپنا سیاسی راستہ تبدیل کیا اور پارٹی کے خلاف سرگرم ہو گئے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ دہلی جانے کے بعد آغا روح اللہ نے کن لوگوں کے اشاروں پر نیشنل کانفرنس کے خلاف کام کرنا شروع کیا، اس حوالے سے آنے والے وقت میں کئی حقائق سامنے آئیں گے۔ انیس الاسلام نے کہا کہ ان کے اس طرزِ عمل سے کئی سیاسی سوالات جنم لے رہے ہیں جن کے جوابات وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔نیشنل کانفرنس کی سیاسی حیثیت اور مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انیس الاسلام نے کہا کہ نیشنل کانفرنس محض ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک عوامی تحریک ہے، جس کی بنیاد عوامی جدوجہد، قربانیوں اور لوگوں کی خدمت پر رکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی طاقت نیشنل کانفرنس کو کمزور یا تقسیم نہیں کر سکتی اور پارٹی آئندہ بھی عوام کی خدمت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ دفعہ 370 اور دفعہ 35-A کی بحالی نیشنل کانفرنس کے بنیادی سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے اور پارٹی اس مقصد کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ان کے مطابق، جموں و کشمیر کے آئینی اور سیاسی حقوق کا تحفظ پارٹی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس معاملے پر نیشنل کانفرنس اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔
کابینہ میں توسیع کے بعد نیشنل کانفرنس کے بعض ناراض قانون سازوں اور پارٹی کے اندر پیدا ہونے والی مبینہ ناراضگی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انیس الاسلام نے کہا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت ناراض اراکین کے ساتھ مسلسل رابطے اور مشاورت میں ہے تاکہ ان کے تحفظات کو دور کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے اندر کسی قسم کی بغاوت نہیں ہے اور نہ ہی پارٹی کو کسی اندرونی بحران کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق، سیاسی جماعتوں میں اختلافِ رائے اور تحفظات کا سامنے آنا معمول کی بات ہے، تاہم نیشنل کانفرنس کی قیادت تمام معاملات کو افہام و تفہیم، باہمی مشاورت اور مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
انیس الاسلام نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی متحد ہے اور قیادت تمام ناراض اراکین کے تحفظات دور کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باہمی مشاورت کے ذریعے تمام اختلافات ختم کر کے پارٹی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
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