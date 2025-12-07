ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر میں رعایت نہ دینے سے جے کے اے ایس امیدواروں کے خواب چکناچور، وزیرِ اعلیٰ کے عہدے کا وقار خطرے میں ہے: سجاد لون
سجاد لون نے JKAS امیدواروں کو عمر مین رعایت نہیں دینے پرکہا، اب وزیر اعلیٰ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا مؤقف واضح کریں۔
Published : December 7, 2025 at 5:40 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد لون نے اتوار کو حکومت کی جانب سے جے کے اے ایس امیدواروں کو عمر میں رعایت نہ دینے کے فیصلے پر سخت تنقید کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ برسوں سے التوا میں تھا اور اسے آخری وقت کا مطالبہ قرار دے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
امیدواروں کو عمر میں رعایت نہ ملنے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لون نے کہا کہ، منتخب حکومت کے پاس اس معاملے کو نمٹانے کے لیے کسی نئی نوٹیفکیشن کا انتظار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمر میں رعایت ایک سہولتی شق رہی ہے جو ماضی میں بارہا دی گئی اور اسے بروقت حل کیا جانا چاہیے تھا۔
انہوں نے کہا، “موجودہ پاور شیئرنگ انتظام میں حکومت کے پاس فائل کو پروسیس کرنے کے لیے کافی وقت تھا۔ امتحان کی نوٹیفکیشن 22 اگست کو جاری ہوئی، اور 6 نومبر کی دوسری نوٹیفکیشن میں 7 دسمبر کو امتحان کی تاریخ مقرر کی گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جب اتنا اہم مسئلہ حل طلب تھا تو حکومت اس دوران کس چیز میں مصروف تھی۔”
لون نے کہا کہ تاخیر اور غیر فیصلہ کن رویے کے باعث جے کے اے ایس امیدواروں کے خواب چکناچور ہو گئے جو عمر میں رعایت کے بارے میں وضاحت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایل جی آفس کی جانب سے جاری وضاحت کا حوالہ دیتے ہوئے لون نے کہا کہ اب وزیر اعلیٰ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا مؤقف واضح کریں۔
انہوں نے پوچھا کہ، “وزیر اعلیٰ اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن ایل جی آفس کی وضاحت کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ ایک ایک نکتے کا جواب دیں اور مؤقف صاف کریں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ آخر کب تک لوگ ایسی تکلیف اٹھاتے رہیں گے۔
صورتحال کو انتہائی ستم ظریفی قرار دیتے ہوئے لون نے کہا کہ یہ تعجب خیز ہے کہ ایک موجودہ وزیر اعلیٰ ایک دیرینہ مطالبہ پر حکم جاری کرنے کو یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا وقار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہیں واضح طور پر بتانا چاہیے کہ کیا ہوا اور کون ذمہ دار ہے۔
لون نے الزام لگایا کہ عمر میں چھوٹ دینے میں ناکامی نے جے کے اے ایس کے سینکڑوں امیدواروں کے کیریئر کے امکانات کو مؤثر طریقے سے تباہ کر دیا ہے جنہوں نے سالوں سے تیاری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کو یقینی بنایا جانا چاہئے اور امیدواروں کو مزید تاخیر کے بغیر وضاحت فراہم کی جانی چاہئے۔
انہوں نے اس معاملے پر ان کی پارٹی کے موقف کو غیر مبہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمر میں چھوٹ دی جانی چاہئے اور شفافیت اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لئے امتحان کو ملتوی کیا جانا چاہئے۔
