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جموں کشمیر کابینہ توسیع: ساگر، راتھر بنیں گے وزیر، رانا اور ستیش کی ہوگی چھٹی!
اگلے ہفتی عمر عبداللہ کی کابینہ میں کیا ردو بدل ہوگا، جانئے
Published : October 24, 2026 at 4:13 PM IST
سرینگر: اگلے ہفتے عمر عبداللہ کی کابینہ میں ہونے والی توسیع اور ردوبدل میں عمر اور تجربہ کلیدی عوامل ہوں گے۔ موجودہ کابینہ کے سب سے عمر رسیدہ اور سب سے کم عمر وزیروں کی چھٹی ہوگی اور ان کی جگہ نئے چہرے متعارف کیے جائیں گے، باوثوق ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
کابینہ میں توسیع کے بارے میں تمام اشکالات آج صبح دور ہو گئے جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنی رہائش گاہ کے ہمسائیگی میں واقع لوک بھون پہنچے جہاں انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور ان سے وزراء کی نئی کونسل کی حلف برداری کی تقریب کے لیے وقت مانگا۔
لیفٹیننٹ گورنر سنہا کی طبیعت ناساز تھی اور وہ علاج کے سلسلے میں کشمیر سے باہر تھے۔ وہ جمعرات کی سہ پہر سرینگر واپس آئے۔ عمر عبداللہ کچھ عرصے سے ان کی واپسی کے منتظر تھے تاکہ کابینہ میں ردوبدل اور توسیع کا عمل شروع کیا جا سکے۔
سرینگر میں اپنی رہائش گاہ کے باہر ملاقات کے بعد عمر عبداللہ نے کہا، "میں نے ان (لیفٹیننٹ گورنر) سے درخواست کی ہے کہ وہ اگلے ہفتے کے پہلے دو یا تین دنوں میں کوئی وقت مقرر کریں۔ میں اپنی وزراء کی کونسل میں کچھ تبدیلیاں اور توسیع کروں گا۔"
Chief Minister of Jammu & Kashmir, Shri @OmarAbdullah called on Lieutenant Governor, Shri @manojsinha_. @CM_JnK https://t.co/L1spyp7iro— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) October 24, 2026
کابینہ میں شامل ہونے والے نئے چہروں کے ناموں کے بارے میں قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں، تاہم عمر عبداللہ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
انہوں نے بتایا کہ ممکنہ وزراء کی فہرست حتمی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق، وزراء کا انتخاب نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے ساتھ مشاورت سے کیا گیا ہے۔
انہوں نے اپنی پارٹی کے قانون سازوں کو مشورہ دیا کہ وہ کابینہ میں جگہ پانے کے لیے واٹس ایپ پیغامات بھیج کر یا فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے دروازے کھٹکھٹا کر کوششیں کرنا بند کریں۔
عمر عبداللہ نے کہا، "میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دروازے نہ کھٹکھٹائیں، فون نہ کریں اور نہ ہی طویل کوائف (بائیو ڈیٹا) پر مشتمل واٹس ایپ پیغامات بھیجیں۔ جنہیں وزیر بننا ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔" انہوں نے انہیں صبر سے کام لینے کا مشورہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر بنانے کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے لیکن ہم نے جسے نامزد کیا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اس میں ردوبدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔
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جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کے خاتمے کے بعد سال 2019 میں جو تنظیمِ نو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، اس کی رو سے مرکزی زیرِ انتظام علاقے کی کابینہ کا حجم 90 رکنی اسمبلی کی کل تعداد کے 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح، وزیر اعلیٰ کے علاوہ حکومت میں زیادہ سے زیادہ آٹھ وزراء شامل ہو سکتے ہیں۔
موجودہ کابینہ میں تین وزراء جموں سے اور دو کشمیر سے ہیں۔ فی الحال، وزارت کی تین نشستیں خالی ہیں۔ ایک نشست کانگریس پارٹی کو پیش کی گئی ہے، جس نے اب تک مختلف وجوہات کی بنا پر اس سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ کانگریس ابھی تک واضح طور پر کابینہ سے دور رہنے کی کوئی ٹھوس وجہ پیش نہیں کر رہی ہے، تاہم خیال ہے کہ وہ ریاستی درجے کی بحالی تک کابینہ میں شامل ہونے سے احتراز کریں گے۔
باخبر ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا ہے کہ کابینہ میں متوقع ردوبدل کے دوران جموں خطے سے تعلق رکھنے والے دو وزراء کو ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ میں تبدیلی کے لیے کئی امور کو معیار بنایا گیا ہے، جن میں گزشتہ دو برسوں کے دوران وزراء کی کارکردگی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ اندرونی ذرائع کے مطابق، ان وزراء کی کارکردگی توقعات سے کم رہی ہے۔
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نئے وزراء کی شمولیت کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سابقہ جموں و کشمیر حکومت کی طرح، اب ایک بار پھر عمر رسیدہ اور تجربہ کار چہروں کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ عمر عبداللہ کی سابقہ حکومت میں اکثر وزراء ساٹھ سال سے زائد عمر کے تھے۔
فی الحال، کابینہ کے 90 فیصد وزراء کی عمر 60 برس سے کم ہے۔ جاوید رانا واحد وزیر ہیں جن کی عمر 60 برس سے زیادہ ہے، جبکہ ستیش شرما سب سے کم عمر (40 سے 45 سال کے درمیان) ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کابینہ میں ردوبدل کے دوران ان دونوں کو ہٹا دیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق، اسپیکر عبدالرحیم راتھر اور علی محمد ساگر جیسے تجربہ کار رہنماؤں کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ دونوں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی قیادت والی سابقہ حکومتوں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ رحیم راتھر کئی بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ماضی میں قومی سطح کی جی ایس ٹی کونسل کی قیادت بھی کر چکے ہیں۔ ان کی جگہ نذیر گریزی کو اسمبلی کا اسپیکر نامزد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نذیر گریزی کو گزشتہ اسمبلی میں بطور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کی کارروائی چلانے کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔
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ممکنہ طور پر شامل ہونے والے دیگر رہنماؤں میں پہلگام کے ایم ایل اے الطاف احمد کلو، پونچھ سے اعجاز جان اور رام بن سے رکن اسمبلی (ایم ایل اے) ارجن سنگھ راجو شامل ہیں۔
دوسری جانب، کانگریس کے صدر طارق قرہ نے کہا ہے کہ انہیں اب تک کابینہ کی توسیع کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ کابینہ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نئی دہلی میں موجود مرکزی قیادت کرے گی۔
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