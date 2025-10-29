ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹرا میں روپ وے منصوبے کے خلاف نوجوانوں کی بھوک ہڑتال
ماتا ویشنو دیوی کے درشن کیلئے آنے والے زائرین کی سہولیات کیلئے پیش کئے گئے منصوبوں پرمقامی لوگوں نے دوبارہ احتجاج شروع کر دیا۔
Published : October 29, 2025 at 4:19 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) ماں ویشنو دیوی کے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے شرائن بورڈ کی جانب سے تعمیر کیے جا رہے،روپ وے منصوبے کے خلاف ایک بار پھر مقامی نوجوانوں نے احتجاج تیز کر دیا ہے۔ بدھ کے روز کٹرا کے مرکزی بس اڈے پر متعدد نوجوان اس منصوبے کو منسوخ کرنے کے مطالبے کے ساتھ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ تاہم انتظامیہ نے اب تک انہیں احتجاج کی باضابطہ اجازت نہیں دی ہے۔
تاہم یہ پہلا موقع نہیں جب مقامی لوگ اس منصوبے کے خلاف سڑکوں پر اترے ہوں۔ اس سے قبل دسمبر کے آخر میں بھی نوجوانوں نے اسی مسئلے پر بھوک ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے کیے تھے،جس کے بعد انتظامیہ کو عارضی طور پر تعمیراتی کام روکنا پڑا تھا۔ لیکن اب دوبارہ کام شروع ہونے پر مقامی آبادی میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ان کی روزی روٹی پر خطرہ منڈلا رہا ہے،کیونکہ زائرین اب روایتی راستے کے بجائے رسی روپ وے سے براہِ راست پہنچیں گے، جس سے دکان داروں، گھوڑے والوں اور دیگر چھوٹے کاروباری طبقے کو بھاری نقصان ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ احتجاج کے دوران حالات کشیدہ ہو گئے تھے، پتھراؤ اور لاٹھی چارج کی نوبت آ گئی تھی، جس میں کئی مظاہرین کو گرفتار کیا گیا تھا۔
مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت اس منصوبے کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کرتی، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب انتظامیہ نے حالات پر گہری نظر رکھتے ہوئے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی ہے۔