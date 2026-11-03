عہدہ ملنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم کرسی چھوڑ کر خوش ہیں: آغا روح اللہ

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عہدہ ملنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم کرسی چھوڑ کر خوش ہیں: آغا روح اللہ
'کرسی کھونے پر سب روتے ہیں، ہم چھوڑ کر خوش ہیں'، آغا روح اللہ مہدی کا بیان، حامیوں کی نعرے بازی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 3, 2026 at 2:29 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): نیشنل کانفرنس کی قیادت اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ عام طور پر لوگ کرسی چھن جانے پر ناخوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم خود کرسی چھوڑ رہے ہیں اور خوش بھی ہیں۔ آغا روح اللہ آج اپنے والد کی 26ویں برسی کے موقع پر بڈگام میں منعقدہ اجتماع کے دوران این سی رکنیت اور ایم پی عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔
بڈگام میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے روح اللہ نے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو ایسی بے بسی کی حالت میں نہ ڈالے کہ اسے لوگوں کے سامنے اپنی ٹوپی جھکانی پڑے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑے۔ ان کا اشارہ 2024 کے اسمبلی انتخابات کی انتخابی مہم کے دوران عمر عبداللہ کی جانب تھا، جب انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی ٹوپی پھیلا کر لوگوں سے ووٹ مانگے تھے۔
روح اللہ نے اپنی تقریر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ سونہ مرگ اور بعد میں جموں میں ان کے استقبال کا حوالہ دیتے ہوئے عمر عبداللہ کی سکت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "آپ نے سونہ مرگ میں بھی مودی کا بھرپور استقبال کیا اور بعد میں جموں میں بھی ایسا ہی کیا۔ آپ نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ آپ کو یونین ٹیریٹری کے وزیر اعلیٰ سے ترقی دے کر ریاست کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن کیا آپ نے کبھی انہیں بتایا کہ لوگ کتنے دکھی اور تکلیف میں ہیں؟
انہوں نے عمر عبداللہ کے ایک اور بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "آپ کشمیریوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے پتلون تک نہیں تھی، لیکن وزیر اعظم کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہوکر ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کے پاس اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔"
روح اللہ نے کہا کہ عوام نے آپ کو بی جے پی کے خلاف مینڈیٹ دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اپنا موقف بدلتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ جن لوگوں نے دفعہ 370 ختم کی، وہی اسے واپس نہیں لائیں گے۔
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