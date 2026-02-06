آغا سید منتظر نے کشمیری نوجوانوں کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ کیا، فلسطینی یکجہتی کے معاملات پر امت شاہ کو خط لکھا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آغا سید منتظر نے کشمیری نوجوانوں کے خلاف درج FIR واپس لینے کا مطالبہ کیا، فلسطینی یکجہتی کے معاملات پر امت شاہ کو خط لکھا
Published : February 6, 2026 at 3:51 PM IST
بڈگام_6 فروری: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی اخلاقیات کمیٹی کے رکن اور بڈگام آغا سے ایم ایل اے سید منتظر مہدی نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں جموں و کشمیر میں نوجوانوں کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
آغا سید منتظر نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ایک باضابطہ مواصلت سے خطاب کرتے ہوئے ان معاملات میں مداخلت پر زور دیا جسے انہوں نے نوجوانوں کی پرامن سرگرمی سے متعلق معاملات کے طور پر بیان کیا۔
اپنی نمائندگی میں، ایم ایل اے نے کہا کہ ایف آئی آر ان نوجوانوں کے خلاف درج کی گئی ہیں جنہوں نے فلسطین سے متعلق انسانی تشویش کا اظہار کیا تھا، اور دلیل دی کہ اس طرح کے اقدامات کو مجرمانہ جرائم کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملوث نوجوانوں سے امن ؤ قانون کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور مجرمانہ کارروائیوں کے طویل مدتی سے سماجی اور نفسیاتی نتائج ہو سکتے ہیں۔
آغا سید منتظر نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں نے تاریخی طور پر عالمی انسانی مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس طرح کے اسباب میں ملوث ہونے کو سزا کی بجائے جمہوری اور ہمدردی کی عینک سے دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر واپس لینے سے ایک مثبت پیغام جائے گا اور انتظامیہ اور نوجوان نسل کے درمیان اعتماد کو تقویت دینے میں مدد ملے گی۔
ایم ایل اے نے مزید کہا کہ خطے میں جمہوری اقدار اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے مجرمانہ کارروائی کے بجائے مفاہمت اور بات چیت ضروری ہے۔ انہوں نے مرکزی وزارت داخلہ پر زور دیا کہ وہ انسانی بنیادوں پر مقدمات کا جائزہ لے اور انصاف کے وسیع تر مفاد میں صوابدید کا استعمال کرے۔
انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اسمبلی کی جاری کارروائی کے دوران نوجوانوں کی شمولیت اور شہری آزادیوں کے حوالے سے وسیع تر خدشات کے ایک حصے کے طور پر اٹھایا گیا تھا۔