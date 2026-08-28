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ایم پی آغا روح اللہ نے نیشنل کانفرنس چھوڑنے کا کیا فیصلہ، 3 نومبر تک استعفے کا اعلان متوقع
این سی صدر فاروق عبداللہ کے چیلنج کے بعد ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔
Published : August 28, 2026 at 7:35 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کی ٹکٹ پر لوک سبھا الیکشن جیتنے والے موجودہ رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے پارٹی قیادت سے "ناقابل حل اختلافات" کے بعد بالآخر پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ ان کے ایک قریبی ساتھی کے مطابق سرینگر کے رکن پارلیمنٹ 3 نومبر سے پہلے اپنے استعفے کا اعلان کریں گے۔ 3 نومبر ان کے والد آغا سید مہدی کی برسی ہے۔
آغا سید مہدی کانگریس کے ساتھ وابستہ ایک بااثر شیعہ رہنما تھے جو سال 2000 میں اپنے آبائی علاقہ بڈگام میں ایک آئی ای ڈی (IED) دھماکے میں ہلاک ہوگئے تھے۔
مہدی کے قریبی ساتھی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "3 نومبر نیشنل کانفرنس اور لوک سبھا، دونوں سے استعفے کی آخری تاریخ ہے۔" یہ پیش رفت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے آغا روح اللہ کو کھلے عام پارٹی چھوڑنے اور دوبارہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے کا چیلنج دینے کے بعد سامنے آئی ہے۔
روح اللہ مہدی نے فاروق عبداللہ کے چیلنج کا جواب دلچسپ انداز میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ ’’یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کچھ مانگیں اور میں انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج دوں۔‘‘ تاہم انہوں نے نیشنل کانفرنس کے صدر کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے چند دن کا وقت مانگا تھا۔ ذرائع کے مطابق روح اللہ نے اس معاملے پر اندرونی طور پر مشاورت شروع کردی تھی اور اب انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کرلیا ہے۔
گزشتہ کئی ماہ سے روح اللہ مہدی کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد جموں و کشمیر کی پانچ اگست 2019 سے پہلے کی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر ایک تحریک شروع کرنا ہے۔ پانچ اگست2019کو بھاجپا کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کو دفعہ 370اور دفعہ 35اے کے تحت حاصل خصوصی آئینی اختیار کو ختم کرکے اسے دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا۔
مہدی کے قریبی ساتھی نے مزید کہا: "استعفیٰ دینے کے بعد ہم آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے بھرپور تحریک شروع کریں گے۔ اگست 2019 میں ہم سے جو حقوق چھینے گئے، ہم انہیں واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں عوامی خواہشات کو سمجھنے کی تیاری بھی تھیں اور ہمیں زبردست حمایت ملی ہے۔"
روح اللہ کا نیشنل کانفرنس سے الگ ہونا جموں و کشمیر کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم تبدیلی ثابت ہوسکتی ہے۔ یہ رواں سال کے آغاز میں بڈگام اور ادھم پور کے اہم ضمنی انتخابات ہارنے کے بعد حکمران جماعت کے لیے دوسرا وسط مدتی سیاسی امتحان ہوگا۔
بڈگام اسمبلی نشست اس وقت خالی ہوئی تھی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے روایتی گڑھ گاندربل کی نشست برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2024 کے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں دو حلقوں سے الیکشن لڑا تھا۔
روح اللہ کی جانب سے استعفے کے فیصلے کے بعد کئی سیاسی جماعتیں سرینگر لوک سبھا نشست کے حوالے سے اپنے امکانات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایک سیاسی رہنما نے کہا: "ہماری قیادت ان کی حمایت کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا۔ اس لیے ہمیں مقابلے کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔"
فاروق عبداللہ کی جانب سے دیا گیا یہ الٹی میٹم نیشنل کانفرنس کے صدر اور پارٹی کے موقف میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
نومبر 2025 میں فاروق عبداللہ نے ایک اہم مرکزی ورکنگ کمیٹی اجلاس کے دوران آغا روح اللہ کا دفاع کیا تھا۔ اس وقت پارٹی کے کئی رہنما روح اللہ کے خلاف تھے اور ان پر ’’نظم و ضبط کی خلاف ورزی‘‘ اور کھلی بغاوت کا الزام عائد کر رہے تھے، جسے بڈگام ضمنی انتخاب میں نیشنل کانفرنس امیدوار کی شکست کی ایک اہم وجہ قرار دیا گیا تھا۔
اپنے اس وقت کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کے سابق گورنر بی کے نہرو کا حوالہ دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ نہرو نے انہیں پارٹی کے بعض باغی رہنماؤں کو نکالنے سے روکنے کا مشورہ دیا تھا، حالانکہ ان رہنماؤں نے 1984 میں ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی تھی۔
اس وقت فاروق عبداللہ کی حکومت شدید بحران کی شکار تھی، کیونکہ کانگریس کی قیادت والی مرکزی حکومت انہیں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ تاہم گورنر بی کے نہرو نے مرکزی حکومت کے مطالبے پر عمل کرنے سے انکار کردیا، جس کے بعد انہیں تبدیل کرکے جگموہن ملہوترا کو گورنر بنایا گیا تھا۔
بعد میں جگموہن کے دور میں فاروق عبداللہ کی حکومت گری اور ان کے بہنوئی جی ایم شاہ مختصر وقت کے لیے وزیر اعلیٰ بنے۔
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