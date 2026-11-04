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آغا روح اللہ کا استعفیٰ، 'یہ نیشنل کانفرنس کا اندرونی معاملہ، کانگریس کا موقف صاف ہے: طارق حمید قرا
آغا روح اللہ کے استعفے کے بعد جموں وکشمیر کی سیاست میں نیا موڑ! طارق حمید قرا نے کہا، استعفیٰ کانفرنس کا اندرونی معاملہ ہے۔
Published : November 4, 2026 at 9:41 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کی سیاست میں اس وقت ایک نیا موڑ آ گیا ہے جب سینئر نیشنل کانفرنس رہنما اور رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے پارٹی اور پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس اہم سیاسی پیش رفت کے بعد 'ای ٹی وی بھارت' سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (JKPCC) کے صدر طارق حمید قرا نے اپنے ردِعمل کا اظہار کیا ہے۔
طارق حمید قرا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی استعفے کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ استعفیٰ یا تو نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر ہوتا ہے یا پھر آپسی ہم آہنگی کی کمی کی وجہ سے۔ قرا کے مطابق، چونکہ آغا روح اللہ طویل عرصے تک نیشنل کانفرنس کی حکومتوں میں وزیر رہ چکے ہیں، اس لیے اسے محض نظریاتی اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات سے پہلے کے وعدوں اور بعد کے حالات میں فرق بھی اس قسم کے فیصلوں کا سبب بن سکتا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے اندرونی اختلافات پر تبصرہ
ایم ایل اےز کی ناراضگی اور اندرونی اختلافات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک کنبے کی مانند ہوتی ہیں جہاں اختلافات اور آرا کا ٹکراؤ ہونا فطری بات ہے۔ اب یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سمیت نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت پر منحصر ہے کہ وہ اس اندرونی معاملے کو کس طرح حل کرتے ہیں۔
کابینہ میں کانگریس کی عدم شمولیت پر موقف
نیشنل کانفرنس-کانگریس اتحاد اور حال ہی میں کابینہ کی توسیع میں کانگریس کی عدم شمولیت پر وضاحت دیتے ہوئے جموں و کشمیر کانگریس صدر نے بتایا کہ کانگریس نے 16 اکتوبر 2024 کو ہی اپنا موقف صاف کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اس وقت تک کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی جب تک جموں و کشمیر کو آئین کے تحت ملنے والی تمام ضمانتوں—بشمول زمین، نوکریوں اور قدرتی وسائل کے تحفظ—کے ساتھ مکمل ریاست کا درجہ واپس نہیں مل جاتا۔ طارق حمید قرا نے واضح کیا کہ ایک کیبنٹ برتھ کی خاطر کانگریس اپنے اس بنیادی اور اصولی موقف پر کوئی سمجھوتہ یا قربانی نہیں دے گی۔
بی جے پی کے الزامات اور 'توجہ ہٹاؤ حکمتِ عملی'
1987 کے متنازعہ انتخابات اور امن و امان کی صورتحال سے متعلق بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے الزامات پر طارق حمید قرا نے سخت ردِعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اپنی ناکامیوں اور عوامی دباؤ سے دھیان بٹانے کے لیے 'توجہ ہٹاؤ حکمتِ عملی' (Diversionary Tactics) کا سہارا لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک بھر میں جو ناخوشگوار اور افرا تفری کی صورتحال ہے، اس کے لیے موجودہ مرکزی حکومت ذمہ دار ہے۔ بی جے پی کو الزامات اور جوابی الزامات کا کھیل کھیلنے کے بجائے ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔
آغا روح اللہ کے استعفے میں بی جے پی کا ہاتھ ہونے کے الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر وہی لوگ بہتر جواب دے سکتے ہیں جن کا اس سازش یا بحث میں ذکر کیا جا رہا ہے۔
استعفیٰ نظریاتی اختلاف یا ہم آہنگی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے؛ 'ریاستی درجے کی بحالی تک کانگریس کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی'، بی جے پی پر 'توجہ ہٹاؤ حکمتِ عملی' کا الزام ہے۔